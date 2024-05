Ludovica Di Gresy, la donna accostata a Fedez nelle ultime settimane, dice la sua sulla rissa contro Cristiano Iovino! Scopri cosa ha detto!

Nelle ultime settimane il nome di Ludovica Di Gresy è finito sulle prime pagine delle riviste di gossip. Si è ipotizzato che fosse la nuova fiamma di Fedez, voce che non è stata mai smentita dagli interessati. Ma adesso la stessa Ludovica è intervenuta per dire la sua sulla rissa tra il rapper e Cristiano Iovino, vicenda che sta tenendo banco da oltre una settimana.

Ecco che cosa ha rivelato in un’intervista al Messaggero.

Ludovica Di Gresy: è lei la ragazza bionda da cui è scaturita la rissa?

Tra le varie ipotesi riguardanti la rissa si è parlato di una ragazza bionda che avrebbe attirato l’attenzione di Iovino, scatenando l’ira di Fedez. Ma è Ludovica Di Gresy la donna bionda del mistero?

“Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco” ha rivelato Ludovica.

Fedez

Sulla vicenda ha dichiarato: “È assurdo che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì“. Ha, poi, aggiunto: “Non c’ero, quindi non posso sapere cosa sia successo. Ma so che Federico è una brava persona, conoscendolo non penso proprio abbia organizzato una spedizione punitiva. Non è un violento e non è mai stato aggressivo“.

Ludovica Di Gresy e Fedez stanno insieme? La rivelazione

Sulla natura del rapporto che la lega a Fedez, Ludovica ha raccontato al Messaggero che i due si sono conosciuti al Cipriani, altro locale milanese, tramite amici in comune.

Ma i due hanno una relazione? La risposta secca è arrivata immediatamente: “Assolutamente no. Siamo amici, usciamo in gruppo, niente di più. Tutte le volte che siamo usciti non siamo mai stati io e lui da soli”.

Ma allora perché non ha mai smentito le voci sulla presunta relazione? La sua risposta è stata: “Non volevo alimentare questo polverone. Capisco che lui è famoso e attira queste situazioni. Ma non c’è mai stata nessuna prova di una relazione tra di noi. Questa situazione ha creato imbarazzo a tutti e due e mi dispiace perché, oltretutto, lui è un padre di famiglia“.