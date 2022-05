Quali sono le location di L’ora legale? Ecco dove è stato girato il film di Ficarra e Picone. Il paese di Pietrammare in realtà non esiste.

Era il 2007 quando nelle sale cinematografiche di tutta Italia arrivava L’ora legale, film diretto e interpretato da Ficarra e Picone. Come sempre, oltre ai due comici, l’altra grande protagonista della commedia è la Sicilia, rappresentata in questo casa da Pietrammare, il paese dove è ambientata la storia. Ma dove è esattamente Pietrammare? Se non l’avete mai sentito nominare non vi preoccupate perché non esiste da nessuna parte: il paese nel quale si svolge la storia infatti non esiste, vediamo allora quali sono le vere location dove Ficarra e Picone hanno girato il loro film.

L’ora legale: le location del film di Ficarra e Picone

Se Pietrammare nella realtà non esiste, dove è stato allora girato L’ora legale? Sempre in Sicilia ma a Termini Imerese. E’ proprio la città che si trova in provincia di Palermo ad aver ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese della pellicola che si sono svolte nel 2016.

FICARRA E PICONE

Il chiosco che nel film è gestito dai due protagonisti, Salvo e Valentino (ovvero i personaggi interpretati da Ficarra e Picone), si trova in Piazza Duomo, il palazzo del Municipio di Pietrammare è invece proprio la sede del comune di Termini Imerese.

L’ora legale: il cast del film di Ficarra e Picone

Oltre a Ficarra e Picone, che interpretano rispettivamente Salvo e Valentino, nel cast de L’ora legale troviamo poi anche Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Leo Gullotta, Sergio Friscia, Antonio Catania, Gaetano Bruno, Eleonora De Luca, Ersilia Lombardo e Alessia D’Anna.

E poi ancora, nel cast di L’ora legale troviamo anche Francesco Benigno, Antonio Pandolfo, Marcello Mordino, Alessandro Roma Vincenzo Ferrera, Paride Bennassai, Mary Cipolla e Angelo Tosto.

