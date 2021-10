Amadeus e Giovanna Civitillo pubblicano sul loro profilo di Instagram condiviso un breve video che ritrae la loro cagnolina Kira mentre gioca al parco con un nuovo amichetto.

Amadeus e Giovanna Civitillo sono soliti condividere piccoli episodi della loro vita di coppia sul sul loro profilo di Instagram condiviso. Sovente si tratta di impegni, scatti in occasione di eventi, qualche foto delle vacanze o della loro intimità, e altre invece ecco apparire la loro simpatica cagnolina Kira. È proprio questo il caso del breve video pubblicato stamattina, che ritrae la piccola mentre gioca al tiro alla fune con un altro cagnolino incontrato al parco.

Tutti e due i cani, entrambi di piccola taglia, tirano a più non posso un pezzo di corda con l’intenzione di strapparla all’altro e poterla avere tutta per sé. I cuccioli tirano con tenacia e, in qualche momento, si scambiano anche qualche ringhio e ruggito di avvertimento, ma da come scodinzolano felici si direbbe che è tutto fumo e niente arrosto. Lo sa bene anche chi riprende, che si limita a immortalare la lotta tra i due senza mai intervenire. Insomma, sicuramente per Kira è un ottimo modo per cominciare la giornata: non solo si è potuta godere una bella passeggiata al parco e l’incontro di un amichetto, ma ha anche avuto un allenamento incluso!