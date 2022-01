Ambientata nel medievo coreano con gli zombie che minacciano il regno, la serie TV Netflix Kingdom sta avendo un grande successo.

Squid Game, con il suo inaspettato successo a livello planetario, ha portato alla ribalta il mondo della serie TV sudcoreane. Non a caso Netflix per il 2022 ha deciso di rilasciare 25 nuovi titoli provenienti proprio dal paese asiatico (tra film e serie TV), nel frattempo gli abbonati alla celebre piattaforma streaming hanno sempre di più iniziato a guardare e apprezzare Kingdom. La serie TV Netflix è un thriller fantasy diviso in due stagioni da 6 episodi ognuna: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Kingdom.

Kingdom, la serie TV: la trama

Kingdom è ambiante nel periodo Joseon del Medievo coreano. Il protagonista della serie TV è un principe ereditiero Lee Chang che, dopo la morte del re (suo padre), parte per un viaggio con lo scopo di indagare sulla grave malattia che ha ucciso il genitore.

Lee Chang scoprirà così che l’intero Paese è afflitto da una vera e propria piaga, un’epidemia che trasforma gli uomini in zombie, che minaccia l’intero regno.

E’ possibile vedere Kingdom, la serie TV, in italiano? Purtroppo su Netflix la serie TV è disponibile solamente con i sottotitoli in italiano (come lo era inizialmente Squid Game) mentre l’audio è in lingua originale o in inglese.

Kingdom, la serie TV: il cast

A interpretare il ruolo del principe ereditiera Lee Chang in Kingdom è Ju Ji-hoon. Un po’ più nota al pubblico europeo è invece la coprotagonista, Bae Doo-na, che ha lavorato anche nelle serie TV Sense8 e Stranger, oltre che aver avuto anche una piccola parte nel film Jupiter – Il destino dell’universo. Completano il cast della serie TV Ryu Seung-ryong, Kim Sang-ho, Heo Joon-ho, Jeon Seok-ho e Chu Hun-yub.

