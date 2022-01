La conferenza è il film che racconta come, prima della seconda guerra mondiale, in Germania sia stata pianificata la Shoah.

La Shoah, la più grande tragedia avvenuta in Europa nel secolo scorso, è stata concepita in una data e in un luogo ben preciso: il 20 gennaio del 1942 nella Conferenza di Wannsee, in una villa sulla riva dell’omonimo lago a sud di Berlino. I fatti di quel nefasto giorno, che ha segnato la storia del mondo sono stati raccontati dal regista Matti Geschonneck nel film La Conferenza.

La Conferenza: la storia vera

Testimonianze di quello di cui i partecipanti alla riunione per “la soluzione finale della questione ebraica” sono giunte a noi grazie al verbale che fu redatto quel 20 gennaio del 1942 in cui, con freddezza, venne pianifico lo sterminio di milioni di persone.

Binario treno Auschwitz Birkenau

A redigere quel verbale fu Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili del genocidio degli ebrei che, al termine della guerra, riuscì a scappare in Argentina ma, qualche anno dopo, fu catturato da Mossad, processato e condannato a morte in Israele.

Oltre a Adolf Eichmann, parteciparono a quella riunione anche Reinhard Heydrich, Alfred Meyer, Georg Leibbrandt, Wilhem Stuckart, Erich Neumann, Roland Freisler, Josef Buhler, Martin Luther, Gerhard Klopfer, Friedrich Wilhelm Kritzinger, Otto Hofmann, Heinrich Muller, Adolf Eichmann e Karl Eberhard Schongarth.

Nel corso della conferenza venne pianificata la costruzione dei campi di concentramento, all’interno dei quali gli ebrei sarebbe stati lasciare morire di stenti mentre avrebbero dovuto lavorare. I sopravvissuti sarebbero poi dovuti essere ucciso. Un piano che la Germania nazista mise poi in atto.

La Conferenza: il cast del film

Nel cast de La Conferenza troviamo Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Thomas Loibl, Maximilian Brückner, Fabian Busch, Simon Schwarz, Godehard Giese, Jakob Diehl, Arnd Klawitter, Peter Jordan, Frederic Linkemann, Markus Schleinzer, Matthias Bundschuh, Lilli Fichtne , Rafael Stachowiak, Frederik Schmid e Sascha Nathan.

