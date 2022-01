Ecco le location di Il mondo non basta, il 19° film della saga di 007 con Pierce Brosnan nei panni di James Bond.

Il mondo non basta è il 19° film della saga dell’agente segreto 007. Nel film diretto da Michael Apted, James Bond è incaricato di rintracciare e catturare il terrorista Renard, che ha ucciso il miliardario Sir Robert King. L’agente 007 dovrà proteggere la figlia dell’uomo, Elektra, che anni prima era stata rapita a scopo di estorsione. Mentre svolge la propria missione, James Bond scopre un piano per aumentare il prezzo del petrolio: se dovesse andare a buon fine verrebbe innescata una vera e propria catastrofe nucleare nelle acque di Istanbul. Vediamo ora quali sono le location del film.

Il mondo non basta: le location del film di 007

Così come gli altri film della saga di 007, anche Il mondo non basta è ambientato in varie parti del mondo. Si parte da Bilbao, si prosegue in Inghilterra e poi in Azerbaigian e in Turchia. Anche le riprese del film sono quindi state fatte in varie località.

Pierce Brosnan

Tra le location di 007 – Il mondo non basta troviamo l’Eilean Donan Castle (qui, nel film, si trova il quartier generale dell’MI6 in Scozia) che si trova nell’omonima isola in Scozia e il Millenium Dome di Londra. Le scene iniziali sono state girate lungo il Tamigi. E poi ancora delle rirprese del film sono state effettuate a Istanbul, a Bilbao e a Baku, la capitale dell’Azerbaigian. Le scene degli interni (ma non solo) sono stare invece girate nei Pinewood Studios di Londra.

007 – Il mondo non basta: il cast del film

A interpretare il ruolo di James Bond in Il mondo non basta è Pierce Brosnan, nel cast del film sono inoltre presenti anche Sophie Marceau, Denise Richards, Robert Carlyle, Judi Dench, Desmond Llewelyn e John Cleese. Ha avuto una piccola parte anche Maria Grazia Cucinotta, che veste i panni della killer Giulietta Da Vinci.

