Il delitto di Cogne, uno dei casi più famosi della cronaca nera italiana anche per l’invadenza dei media nel raccontare così da vicino, per la prima volta, un omicidio, è diventato un documentario per la tv.

Il delitto di Cogne. È il 30 gennaio 2002 quando accade tutto. Annamaria Franzoni chiama il 118 preoccupata perché il figlio Samuele prima “perde sangue dalla bocca”, poi gli è “scoppiato il cervello” e ancora “vomita sangue”. Al suo fianco Ada Satragni, una dottoressa amica di famiglia che arriva per prima in casa, e che valuta si tratti di aneurisma. In realtà l’autopsia dichiarerà trattarsi di omicidio. Un omicidio durato 8 minuti. Minuti che hanno cambiato la vita di una famiglia, reso Cogne celebre per un fatto di cronaca nera e i media hanno mostrato la parte morbosa dell’Italia e del giornalismo entrando in casa, mostrando i dettagli fino all’esasperazione.

Il delitto di Cogne: quando e dove vederlo

Il documentario, in due puntate, va in onda domenica 30 e lunedì 31 gennaio alle ore 22:55 in esclusiva sul canale 119 di Sky. Si tratta di una produzione originale di Cri­me+In­ve­sti­ga­tion, pro­dot­to da Si­mo­na Er­co­la­ni di Stand By Me per A+E Net­works Ita­lia. Scrit­to da Si­mo­ne Pas­sa­rel­la, a cura di Lo­ren­zo De Ale­xan­dris, pro­dut­to­re ese­cu­ti­vo Fa­bri­zio For­ner. Alla re­gia Clau­dio Pi­sa­no.

Il delitto di Cogne: un documentario tv

Perché un documentario dopo 20 anni dal delitto del piccolo Samuele? Lo scopo è quello di dare una risposta ai dub­bi che an­co­ra circolano intorno all’omicidio. Innanzitutto si ripercorreranno i fatti at­tra­ver­so le voci dei gior­na­li­sti, tra gli altri Ales­san­dra Co­maz­zi, Mi­che­le Cu­cuz­za e Gigi Io­rio, il pri­mo fo­to­re­por­ter ad ar­ri­va­re sul­la sce­na del cri­mi­ne. Ancora ci saranno le testimonianze di Ma­ria del Sa­vio Bo­nau­dio, Pro­cu­ra­to­re Capo di Ao­sta, e di Car­lo Taor­mi­na, celebre ormai per essere ­l’av­vo­ca­to di Annamaria Fran­zo­ni, madre e indiziata, oltre che condannata, di Samuele.

Ma quali sono i dubbi che ancora non sono stati chiariti dalla polizia e dagli avvocati? L’arma del delitto, intanto, non è stata trovata. Poi, si tratta di un delitto che si è svolto in soli 8 minuti: tra le 8:16, quan­do An­na­ma­ria Franzoni esce con l’al­tro fi­glio Da­vi­de, alle 8:24, ora­rio in cui dice di es­se­re tornata a casa. Otto minuti avvolti dal mistero.

Riproduzione riservata © 2022 - DG