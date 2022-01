La nave simbolo del Festival è finalmente giunta a Sanremo, verrà usata come studio tv per Sanremo e a bordo ci saranno già i primi ospiti che approderanno all’Ariston.

Dopo due anni di trattative non portate a termine, finalmente Sanremo ha stretto una collaborazione con Costa Toscana. La nave simbolo del Festival 2022 sarà usata per delle riprese da sogno della città e come studio. All’interno ci saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi in collegamento che scenderanno per poi approdare all’Ariston il giorno della finale.

Le dichiarazioni di Amadeus

La collaborazione con Costa Toscana è molto desiderata. Già da due anni le trattative sono in corso e ora sono andate a buon fine. Amadeus annuncia anche che Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno sulla nave e come riporta Fan Page, dichiara: “Da ieri sera, davanti a Sanremo, c’è una nave da crociera bellissima. Su questa nave, che è il nostro palco sul mare, per tutta la settimana ci saranno due nostri grandi amici, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale”.

La cantante ha commentato: “Era un segreto. La nave è bellissima, ci sono delle sorprese che non sappiamo neanche io e Fabio, però ci saranno anche delle magie”. Anche Rovazzi conferma: “Non possiamo dire niente, ma ci saranno cose fantastiche. Sono contentissimo e poi Orietta è magia pura”.

