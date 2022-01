Ecco le serie TV e i film in uscita su Netflix a febbraio 2022: c’è grande attesa anche per Disincanto 4 ma non solo.

Mese dopo mese il catalogo di Netflix è sempre più ricco di serie TV e film, sia originali che non. Anche a febbraio 20202 non mancano le novità: tra le più attese c’è la quarta stagione della serie TV d’animazione Disincanto ma anche la seconda di Space Force. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutte le uscite su Netflix di febbraio 2022.

Netflix: le serie TV in uscita a febbraio 2022

Ecco le serie TV in uscita su Netflix nel mese di febbraio del 2022:

Martedì 1 febbraio

Dion (Stagione 2)

Riverdale (Stagione 5)

Mercoledì 2 febbraio

Oscuro Desiderio (Stagione 2)

Giovedì 3 febbraio

Murderville

Venerdì 4 febbraio

Il colore delle magnolie

Venerdì 11 febbraio

L’amore è cieco

Inventing Anna

Toy Boy (Stagione 2)

Lunedì 14 febbraio

Fedeltà

Venerdì 18 febbraio

Disincanto (Stagione 4)

Il Giovane Wallander (Stagione 2)

Space Force (Stagione 2)

La serie di Cuphead!

Venerdì 25 febbraio

Vikings: Valhalla

Bubba Wallace: In gara contro ogni limite

Netflix: i film in uscita a febbraio 2022

Ecco i film in uscita su Netflix nel mese di febbraio del 2022:

Martedì 1 febbraio

Anne Frank, la mia migliore amica

John Wick

Il mistero della casa del tempo

Mercoledì 2 febbraio

Il truffatore di Tinder

Me contro Te – La vendetta del Signor S.

Venerdì 4 febbraio

Dalla mia finestra

I Puffi

Sabato 5 febbraio

Colpo da 500 milioni alla National Bank

Sparrow’s Can’t Sing

The Siege of Pinchgut

The Winslow Boy

Thursday’s Child

Tout doit disparaitre

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentile

Trois années

Twice Round The Daffodils

Unearthly Stranger

You made Me Love You

Young Wive’s Tale

Martedì 8 febbraio

Il mese degli dei

Mercoledì 9 febbraio

The Privilege

Giovedì 10 febbraio

Le onde dell’amore

Venerdì 11 febbraio

Amore e guinzagli

Anne

Bigbug

Love Tactics

Tall Girl 2

Sabato 12 febbraio

Folli e liberi amplessi

High Command

Home at Seven

Hitler, connais pas!

Il tunnel del terrore

It’s All Happening

Joseba

Keep Fit

L’occhio del maligno

La marsigliese

Le petite praire aux bouleaux

La situation est grave… mais pas désespéreée

Le vie à l’envers

Lady Godiva Rides Again

Landfall

Le facteur Saint-Tropez

Le léopard

Le secret

Les naufrageurs

Loot

Man on the Run

Mon homme

Mystery Junction

Night My Number Came Up

Nothing Barred

Nove lune e mezza

Objectif 500 millions

Offbeat

Part du feu

Passe du diable

Sette mogli per un marito

Spring and Port Wine

State Secret

The Love Ban

The Lovers

The Tommy Steele Story

Tot ou tard

Viens che moi, j’habite chez une copine

Warn That Man

Waterfront

West 11

Woman in a Dressing Gown

Y’a un os dans la muolinette

Yield to the Night

Zuckerbaby

Mercoledì 16 febbraio

La dea fortuna

Giovedì 17 febbraio

Una famiglia perfetta

Erax

Fistful of Vengeance

Heart Shot – Dritto al cuore

Perdonaci i nostri peccati

Venerdì 18 febbraio

Rabbids Invasion: Missione su Marte

Non aprite quella porta

Martedì 22 febbraio

Cat Burglar – Furto al museo

Tutto su Nina

Scappo a casa

Venerdì 25 febbraio

Madea: Il ritorno

