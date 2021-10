L’influencer ha finalmente voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con il produttore Kanye West.

È terminata quest’anno la relazione coniugale tra la modella Kim Kardashian e il rapper Kanye West, da cui sono nati quattro figli. La coppia infatti, che si era unita in matrimonio nel 2014, ha dato alla luce quattro meravigliosi bambini: North, Saint, Chicago e Psalm.

Poco dopo la nascita del quarto figlio Kim e Kanye sono entrati in crisi e hanno annunciato la loro separazione e la notizia è diventata virale sui social. Tuttavia, dopo alcuni mesi di oscurità, la luce sembra essere tornata per l’imprenditrice americana. Dei paparazzi l’hanno ripresa mentre stringeva la mano di Pete Davidson, in un appuntamento che coinvolgeva anche la sorella Kourtney e il compagno Travis Baker.

Senza dubbio, la location dell’appuntamento a quattro è molto particolare: sono stati visti al parco di divertimenti Buena Park in California, dove la nuova coppia è stata vista tenersi per mano sulle montagne russe. Ma chi è Pete Davidson, di ben 14 anni più giovane di Kim Kardashian? Pete è un attore newyorkese, che lavora nel cast del Saturday Night Live Show, dove avrebbe incontrato proprio la più famosa delle sorelle Kardashian. Tra le sue ex fiamme ci sono Ariana Grande, Kaia Gerber e Phoebe Dynevor.

Chissà come evolverà la loro relazione? Non ci resta che attendere!