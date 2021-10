Il nuotatore trova diversi ostacoli all’interno della Casa, ma trova l’aiuto della showgirl che si scaglia contro gli altri concorrenti.

La Casa del Grande Fratello quest’anno ha dovuto essere più funzionale degli altri anni, con lo scopo di eliminare tutte le barriere architettoniche per il concorrente Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è infatti provvisoriamente costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito accidentalmente da un’arma da fuoco in una sparatoria ad Ardea.

Tuttavia, alcuni incidenti possono capitare all’interno della Casa più spiata d’Italia, dovuti alla dimenticanza involontaria di alcuni concorrenti. Ieri mattina è accaduto che Manuel si è scontrato con alcuni pouf lasciati davanti alle porte- finestre, che gli hanno impedito di accedere in giardino. Il giovane, comprensibilmente frustrato, si è lasciato scappare persino un “Che ca***!”.

Fortunatamente nelle vicinanze c’erano Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, che si è subito adoperata per spostare i pouf e lasciar passare il ragazzo verso l’esterno della Casa. Poi, lo sfogo della showgirl: “Divento matta, io divento matta! Perché lui per passare, noi non pensiamo che ha bisogno di questo spazio. Glielo chiudiamo tutto! Gli chiudiamo la strada con i pouf. Lui ogni volta la mattina deve spostarli da solo, capito? Ah voglia a spostare tutto il giorno!“

Non manca l’osservazione di Katia Ricciarelli: “Eh lo so, però capisco anche che uno a volte non ci pensi che deve passare lui, no?“. Vero che non sempre ci si può pensare, ma avere qualche premura in più non guasterebbe…

Le citazioni sono riportate da Blogtivvu.