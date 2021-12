Organizzatrice del Together At Christmas 2021, Kate Middleton ha scelto un look in rosso, che resta sempre e comunque la nuance iconica delle feste.

Anche quest’anno i colpi di look di Kate Middleton non sono certo passati inosservati. Memorabile, se vogliamo tirare qualche somma per questo 2021, resterà sempre il meraviglioso abito oro firmato Alexander McQueen, ma non è da meno neppure l’abito verde glitterato indossato recentemente, che ha mostrato una certa propensione della Duchessa a lasciarsi andare a qualche tocco scintillante ogni tanto. E così mentre noi appuntiamo queste dritte per il Capodanno, Kate ci fa entrare pienamente nel clima delle festività, ricordandoci che c’è un colore evergreen al quale dobbiamo semplicemente arrenderci.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Kate Middleton, il look al Together At Christmas: l’outfit della stagione natalizia è il cappotto rosso

Quest’anno il Together At Christmas 2021, concerto di Natale che si tiene ogni anno a Westminster promosso dalla Royal Foundation, è stato organizzato proprio da Kate, che ha potuto contare sul sostegno di tutti i suoi familiari, sia quelli della sua famiglia sia sui Windsor. Sappiamo bene che la Duchessa in occasione di eventi speciali non rinuncia mai ad un look che possa lasciare il segno, ma che sia anche a tema o un rimando al suo lifestyle.

In un’occasione più natalizia che mai, Kate non poteva che ricordarci qual è la nuance a cui non dobbiamo mai rinunciare: la magia del rosso a Natale è un’apoteosi di stile che ha deciso di esprimere indossando un lungo cappotto morbido e avvitato nella forma, dall’appeal regale con il suo fiocco sulla scollatura, firmato Catherine Walker. Ma non solo: la Duchessa ha puntato proprio su un total look red, scegliendo le pump Gianvito Rossi e una borsa Miu Miu sempre in rosso. Ad impreziosire l’outfit gli orecchini di zaffiro, appartenuti alla Regina Madre.

Total look in rosso per Natale: non solo il cappotto, ma anche dolcevita e accessori

In realtà non è la prima volta che Kate sceglie il rosso, realizzando un total look: già in altre occasioni la Duchessa ha mostrato una certa predilezione per questo colore passionale e vibrante, e possiamo prendere spunto proprio dal suo guardaroba per scegliere un outfit rosso che possa incontrare le nostre esigenze.

Se il cappotto infatti può apparirvi come azzardato e poco versatile, ricordate che anche un dolcevita può fare la differenza, da abbinare facilmente con un paio di jeans o un paio di pantaloni neri. Ma se cercate invece qualcosa con cui osare, anche una gonna lunga in rosso plissettata può rivelarsi un outfit chiave. Nero, verde, cammello, rosa per chi ama i forti contrasti solo le nuance su cui potrete sempre puntare per abbinare capi in rosso.

Riproduzione riservata © 2021 - DG