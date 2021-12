H&M affida alle top model Kaia Gerber, Gigi Hadid e Normani Kordei il compito di interpretare la nuova collezione che celebra la moda circolare.

L’impegno del colosso svedese H&M per introdurre e consolidare abitudini d’acquisto green, responsabili e consapevoli è inarrestabile. Chiude l’anno infatti con il lancio di una capsule collection che celebra la moda circolare, avvalendosi di tre top model d’eccezione, spingendosi ulteriormente verso una produzione innovativa e sperimentale, d’ispirazione certa per tutto il mondo del fashion retail.

H&M lancia “Innovation Circular Design Story”, una capsule che celebra la gioia e la sostenibilità

Se un capo ci rende felici e ci fa stare bene è già gioia, ma se sappiamo che quel capo è anche green e rispetta l’ambiente la gioia è al quadrato: è questo il mood e lo slogan che abbraccia il lancio della nuova capsule di H&M che prende il nome di Innovation Circular Design Story, ovvero storia di un design innovativo e circolare. Il riferimento è alla moda circolare, una moda che punta su materiali all’avanguardia che uniscono innovazione e sostenibilità.

Ad interpretarla H&M sceglie le top model del momento: Kaia Gerber, Gigi Hadid e Normani Kordei si immergono nella gioia della sostenibilità ma anche in quella dell’attesa natalizia. Questi capi infatti con i loro colori sgargianti, luminosi, con la loro eleganza sostenibile, sono il mood migliore per scaldare la vigilia delle feste. Un piccolo assaggio è stato dato dal brand sui social, con alcuni scatti che vedono protagonista Normani e Kaia Gerber, ma i più curiosi possono scoprire ulteriori capi scorrendo le storie della Innovation Circular Design Story.

Come è stata realizzata la collezione e quando sarà in vendita

La nuova capsule H&M uscirà il 9 Dicembre e dato il tocco glamour dei capi, potrà essere un’occasione perfetta per iniziare a pensare al vestito perfetto di Capodanno, curiosando tra i trend, le nuance e i modelli proposti quest’anno. Sarà acquistabile sia online che in punti vendita selezionati, realizzata con materiali riciclabili e riciclati della massima avanguardia, con una particolare attenzione all’adattabilità e all’utilizzo dei tessuti. Il pezzo forte della collezione, di cui ancora non è noto il prezzo come per gli altri capi della capsule, è l’abito di paillettes rosa in poliestere riciclato.

Pensata insieme allo stilista Ib Kamara, la collezione è stata ideata utilizzando uno strumento particolare di design, il Circulator, che ha permesso ai design di H&M di analizzare in maniera completa il processo creativo dei capi, dalla loro aspettativa al ciclo di vita, considerando anche materiali e strategie di design. Un ulteriore e significativo risultato per il brand che si ripropone entro il 2025 di realizzare tutti i suoi prodotti avvalendosi dello strumento Circulator.

