Design raffinato ma dalle forme audaci, è la nuova scintillante collezione bijoux di Giovanni Raspini.

La verità è che un gioiello ci renderà sempre felici. Certo proprio a Natale la lista è lunga, e con una certa furbizia mostriamo a fidanzati e parenti qualcosa che abbiamo visto e che ci piace particolarmente, nella speranza che se ne ricordino e il regalo dei sogni arrivi assicurato sotto l’albero. Così dopo che vi avremo mostrato i must have della collezione di gioielli di Giovanni Raspini, potreste furbamente parlarne anche a chi vi è vicino, così da dargli una mano per i regali di Natale.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Giovanni Raspini gioielli: Catene, la geometria dell’artigianalità

I gioielli di quest’anno non seguono un trend preciso: forme, decorazioni, temi sono variegati per poter essere indossati a seconda del proprio look, dei contesti, delle proprio esigenze e magari anche a seconda del proprio mood. I cerchi in particolare sono tornati a dominare la scena, strizzando l’occhio agli anni ’80 e la collezione di Giovanni Raspini, Catene, si ispira proprio a questo trend, rileggendolo in chiave sofisticata e soprattutto artigianale.

I cerchi così vengono morbidamente modellati, la loro forma raddoppiata e intrecciati tra loro, per dare vita ad orecchini, bracciali e collane lavorate finemente, dalle maglie più sottili a quelle doppie. L’effetto è quello di un gioiello dal design classico, senza tempo, ma dall’appeal moderno. La collezione è in argento, colore amatissimo di stagione, perfetta per illuminare il volto e valorizzare un abito: non si tratta ad ogni modo di gioielli impegnativi, posso valorizzare un look glamour e ricercato quanto un abbinamento casual per tutti i giorni.

Collane, bracciali e orecchini della collezione Catene e il prezzo

Se state pensando ad un regalo di Natale che lasci il segno e che davvero può incontrare il gusto di ogni donna, ma anche ad un gioiello da indossare in vista delle feste, magari per iniziare l’anno con la giusta dose di luminosità la nuova collezione di Giovanni Raspini può essere quello di cui avete bisogno. La collezione è composta da diverse linee che potete mescolare fra loro, oppure comporre un set bracciale e collane, e aggiungere anche gli orecchini.

Per chi cerca qualcosa di minimal, la linea Soho dalle catene squadrate e sottili catturerà subito l’attenzione: il bracciale ha un costo di 320 euro e il bracciale di 155 euro. Per chi invece cerca qualcosa di più vistoso, e che renda il gioiello assoluto protagonista del vostro look, la linea in maglia bizantina incontrerà immediatamente il vostro gusto per i bijoux che amano farsi notare. La collana costa 520 euro e il bracciale 240 euro.

Tra le altre linee della collezione Catene ci sono anche Barrique, Torchon, la new entry Sienna, Bold, Soul e Lily, complete sempre di collane, bracciali e orecchini con prezzi che partono dai 150 euro ai 600 euro, acquistabili sul sito ufficiale.

Riproduzione riservata © 2021 - DG