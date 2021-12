Online, in giro per negozi, purché sia uno shopping a prezzo scontato: i saldi in vista di Gennaio 2022 sono sempre vicini. Ecco le date!

Se eravate troppo impegnati nel periodo del black friday e non avete avuto occasione di acquistare o controllare gli eventuali sconti sui vostri articoli preferiti, non preoccupatevi! Perché le feste di Natale voleranno, come sempre, così rapidamente da portarci in men che non si dica ai saldi di Gennaio 2022, occasione perfetta per trovare sconti ancora più importanti e di accaparrarsi le migliori occasioni per rifarsi o arricchire il guardaroba invernale e anche quello autunnale. Pronti allora ad appuntare in agenda le date?

Saldi invernali 2022: la date di inizio ufficiali in Italia nei negozi fisici e online

Quest’anno i saldi invernali in Italia dovrebbero iniziare tra il 5 e il 6 Gennaio 2022: date che dovrebbero interessare tutte le regioni, ma ad essere diversa dovrebbe essere la durata in ciascuna. Generalmente infatti i saldi hanno una durata di 60 giorni, ma sembrerebbe che a causa della pandemia, la durata in alcune giorni è stata ridotta modificando così il consueto calendario.

Online come sempre potrebbero esserci delle anteprime o degli accessi privilegiati: Stradivarius, Zara, Bershka, Pull and Bear ed H&M in genere offrono la possibilità a chi è iscritto al sito o utilizza le rispettive app di poter accedere in anteprima o salvare nel carrello diversi articoli così da poter immediatamente acquistarli il giorno di inizio saldi. Tuttavia al momento, non è stata ancora rilasciata una data ufficiale dell’inizio dei saldi online e conviene quindi prestare attenzione in prossimità di inizio Gennaio alle newsletter, anche iscrivendosi qualora non le riceviate già.

Quando iniziano i saldi invernali 2022 nei negozi: le date di inizio e fine regione per regione

L’invito, dato il delicato momento di ripresa post pandemia, è quello di cercare di acquistare soprattutto nei piccoli negozi fisici, sia per aiutare commercianti e personali e sia per incrementare una costante ripresa dell’economia del proprio territorio. Salvo alcune possibili variazioni, attualmente le date di inizio e fine dei saldi 2022 in ogni regione d’Italia, dovrebbero essere queste:

– Abruzzo: dal 6 Gennaio al 5 Marzo 2022

– Basilicata: dal 6 Gennaio al 1 Marzo 2022

– Calabria: dal 6 Gennaio al 28 Febbraio 2022

– Campania: dal 5 Gennaio al 1 Marzo 2022

– Emilia Romagna: dal 5 Gennaio al 1 Marzo 2022

– Friuli Venezia Giulia: dal 6 Gennaio al 31 Marzo 2022

– Lazio: dal 5 Gennaio al 16 Febbraio 2022

– Liguria: dal 15 Gennaio al 6 Febbraio 2022

– Lombardia: dal 5 Gennaio al 16 Febbraio 2022

– Marche: dal 5 Gennaio al 1 Marzo 2022

– Molise: dal 6 Gennaio al 4 Marzo 2022

– Piemonte: dal 6 Gennaio al 28 Febbraio 2022

– Puglia: dal 6 Gennaio al 28 Febbraio 2022

– Sardegna: dal 6 Gennaio al 4 Marzo 2022

– Sicilia: dal 6 Gennaio al 15 Marzo 2022

– Toscana: dal 5 Gennaio al 15 Marzo 2022

– Trentino Alto Adige: dall’8 Gennaio al 5 Febbraio 2022

– Umbria: dal 6 Gennaio al 4 Marzo 2022

– Valle D’Aosta: dal 6 Gennaio al 31 Marzo 2022

– Veneto: dal 5 Gennaio al 31 Marzo 2022

