Strategicamente con i primi scatti in Christmas mood, Chiara Ferragni ci suggerisce gli outfit natalizi da indossare durante le feste.

Chiara Ferragni ha iniziato a farci respirare, assaporare e sognare un po’ della magia del Natale dalla fine di Novembre, quando ci ha stupito con il suo favoloso e luminosissimo albero di Natale scenografico. E in effetti c’è un po’ il suo zampino se quest’anno si è consolidata la tendenza di fare l’albero con un certo anticipo. Dall’albero però da qualche settimana Chiara ha iniziato a mostrarci strategicamente gli outfit natalizi da indossare quest’anno: capi basic, altri più ricercati e sofisticati da abbinare strategicamente. Una carrellata di look inspo da copiare.

Outfit Natale 2021: i capi basic per outfit comfy, morbidi e da Christmas time

Complice forse la capsule lanciata da suo marito Fedez che privilegia un abbigliamento comodo versatile anche per l’outdoor, la primissima foto di Chiara Ferragni in Christmas mood è stata quella vicino al suo albero di Natale, e per l’occasione l’influencer ha scelto un look easy e chic: pantaloni neri leggings e maglioncino grigio, dal tessuto caldo, morbido e leggero, un outifit basic e winter style, che le abbiamo visto riproporre più volte anche nei look natalizi successivi.

– Dal maglioncino grigio con rifiniture intrecciate al bianco, elegante, dalla vestibilità morbida e sensuale firmato Falconeri – vale la pena, anche in vista dei saldi farci un pensierino – è un attimo, e Chiara ci ha svelato le due nuance basic da mettere praticamente su tutto e con tutto. Il maglione quindi, con un leggings, anche in simil pelle e dai colori delicati come il beige, jeggings, jeans, ma anche mini gonne resta ancora capo top dell’inverno e anche delle giornate di Natale, che siano a casa o in giro.

Blazer, anche in versione dress, body, calze: gli essenziali per sperimentare look anche da ultimo dell’anno

Per molte di noi la vera scommessa fashion di Dicembre è riuscire a trovare un abito di Capodanno che mixi le tendenze del momento e i nostri gusti. Lo scintillio è quasi d’obbligo, ma possiamo anche risolverlo in un solo accessorio, non dobbiamo necessariamente ricoprirci di paillettes, ed infatti se cerchiamo qualcosa di originale e a tema, sappiamo quanto il rosso abbia la sua importanza nell’ultimo giorno dell’anno. Che ne direste di un blazer rosso con dettagli in nero? Elegante ed estroso quanto basta per non passare inosservate!

– Riscoprite la bellezza delle calze se puntate su blazer dress o su mingonne: fantasiose, classiche con brillantini e glitter, con le scritte, davvero quest’anno la scelta è molto ampia. E dato che Capodanno ci permette di giocare anche con un tocco di sensualità e sempre la Ferry ci lancia un’idea da cogliere e indossare al volo, ricordandoci quanto i body natalizi neri o rossi siano preziosi, originali e sexy!

