Dopo una lunga assenza dai red carpet Kate Middleton è tornata a distinguersi per il suo elegante look alla premiere di No Time to die.

Con un lungo abito d’oro degno delle più famose Bond girl, Kate Middleton è arrivata in compagnia del principe William, di Carlo e di Camilla alla Royal Albert Hall di Londra per la premiere di No time to die, ultimo film di James Bond. Per l’occasione la duchessa ha sfoggiato un meraviglioso abito oro realizzato da una delle sue stiliste preferite, Jenny Packham.

Wonderful to see @007 back on our big screens! 🎬



No Time To Die is the 25th Bond film and Daniel Craig’s last after 15 years in the role.



It showcases the inspirational work of actors, musicians, directors, cinematographers and all those involved in making the film so special. pic.twitter.com/vZJ4s0NMId — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 28, 2021

Kate Middleton: l’abito oro indossato alla premiere di No time to die

Dopo una lunga assenza dai red carpet internazionali – dovuta in particolar modo all’emergenza Coronavirus – Kate Middleton è tornata ad attirare l’attenzione su di sé grazie al look sfoggiato durante la premiere di No time to die alla Royal Albert Hall di Londra. La duchessa ha indossato infatti un lungo abito di Jenny Packhman ricoperto di paillettes e lustrini d’oro scintillanti. L’abito era caratterizzato inoltre da un ampio strascico e da una scollatura generosa sul seno. Kate lo ha sfoggiato in tutta la sua eleganza con i capelli raccolti e un trucco da vera diva, accentuato dai gioielli dello stesso colore dell’abito.

Il make up

In tanti hanno apprezzato il make up di Kate Middleton, che è apparsa alla premiere con sopracciglia folte e più definite rispetto al passato. La duchessa avrà ceduto al trend della laminazione? In tanti tra i suoi fan credono proprio di sì ma quel che è certo è che il look sfoggiato alla premiere l’ha resa come sempre una delle celebrità più amate.