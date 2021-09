Dovunque siate, se amate Christian Louboutin, il re francese della suola rossa, passare a Milano per la sua temporary boutique è essenziale.

Christian Louboutin non poteva scegliere momento migliore se non quello della fashion week per inaugurare la sua prima temporary boutique a Milano: scarpe di lusso quelle dalla suola rossa della griffe francese, sogno proibito a cominciare dal prezzo per ogni donna. Sognare però non costa nulla, e sicuramente perdersi in quello che è il mondo in miniatura Louboutin può costare solo un viaggio a Milano, se già non siete sul posto.

Si perché, in questo prezioso antro di 90 mq, dove tutto è tinto di rosso – dalla scarpe alle pareti senza risparmiare neppure il pavimento vellutato naturalmente – c’è il desiderio di regalare a chi entra una vera e propria Louboutin experience che prende il nome di Loubi Milano.

Christian Louboutin a Milano: Loubi Milano, la temporary boutique

Ci sono quindi tutti gli elementi che le Louboutin addicted conoscono a menadito: il rosso, uno spazio accogliente caratterizzato da archi che accolgono modelli cult e di ultima tendenza, tra spazi, boiserie e decorazioni realizzate direttamente sulle pareti. Trionfale l’ingresso, con lemuri in cartapesta dove aleggia l’insegna Christian Louboutin.

Pennellate rosse dall’effetto work in progress decorano pareti bianche, con quadri ad archetto dove all’interno sono presente modelli di scarpe disegnate dallo stesso Louboutin: trattandosi della prima boutique di Louboutin a Milano, c’è l’intento di ammaliare chi già conosce il marchio e di introdurre in questo mondo rosso di classe, lusso ed eleganza, chi vi si addentra per la prima volta regalando una shopping experience indimenticabile.

Un lampadario in ottone con luci a sfera in stile parigino, ricoperto da frange di nappine bianche e rosse, è solo uno dei tanti tocchi di classe che si possono ammirare nella boutique, dove le scale presenti all’interno, affiancate a pareti dove appaiono scritte di misure e appunti di lavoro, diventano espositori. Tutto dona l’illusione di qualcosa ancora in costruzione, ma soprattutto l’essenza e la cura al dettaglio che richiede l’artigianalità: la stessa che è marchio di fabbrica e firma delle scarpe Louboutin.

Loubi Milano, dove si trova la temporary boutique del marchio francese

Se non vedete l’ora di farvi incantare dal mondo di Christian Louboutin e provare almeno un paio di scarpe in questo piccolo mondo raffinato e tinto di rosso a prova di selfie, l’indirizzo dove potete trovare la temporary boutique a Milano è al n°4 di Via Borgospesso. Il negozio per la sua struttura e per i suoi dettagli vuole essere un omaggio al primo negozio aperto da Louboutin nel 1991 a Parigi in Galerie Vero Dodat.

Fuori al negozio è presente anche un piccolo carrettino pronto a regalarvi dolcezze per un’indimenticabile Colazione da Louboutin: quale occasione migliore di iniziare la giornata con le migliori energie immerse in tanta bellezza, e magari un giorno regalarsi le scarpe più chic e sensuali del mondo.