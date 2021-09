Uno show di lingerie, musica e star: Savage x Fenty presenta la nuova collezione in collaborazione con Rihanna per la terza volta.

Se Victoria’s Secret ha ormai salutato i suoi angeli e il famigerato show animato dalle nuove collezioni indossate dalle top model più richieste del pianeta, continua invece la sua avventura puntando su un fashion sexy show Savage x Fenty, giunto al suo terzo appuntamento capitanato sempre da Rihanna, fondatrice del marchio. La cantante ha da sempre realizzato una linea inclusiva, pensata per tutte le taglie, caratterizzata da uno stile molto versatile per accontentare, gusti, esigenze e comfort di tutte.

Un successo e una kermesse attesa e fashion, tanto che per Amazon Prime Video è stato realizzato un vero e proprio film di 40 minuti: lingerie in pizzo, musica sulle note di musica hip hop e passi di danza, perché Riri a questo spettacolo non si è mai fatta mancare nulla. A cominciare da Cindy Crawford ad Irina Shayk ed Emily Ratajkowski, per onorare le top di ieri e quelle di oggi.

Savage x Fenty: la sfilata della nuova collezione, tra pizzo e nuance pop

Audace con i suoi completi in latex verde petrolio, come quello indossato da Lourdes Leon – la figlia di Madonna non poteva non presenziare all’evento – romantica in pizzo, glamour in nero, più sbarazzina e colorata come nel modello bicolor rosa e viola indossato da Rihanna in anteprima pre-show, che nel design della collezione punta su nastri e allacciature intorno al bacino.

La collezione quindi, ad esclusione di qualche anteprima trapelata su Instagram è stata presentata ufficialmente nel corso dello show. Una lingerie molto sexy, che spazia tra il nero e nuance colorate, che vanno dalle più scure e glam a quelle più fantasiose e pop, interpretate non solo da top model, ma anche da attrici americane come Vanessa Hudgens.

L’attrice ha indossato un push-up nero dallo stile classico, finemente lavorato in pizzo dal taglio décolleté alto, abbinato ad un completo da notte composto da pantalone e camicia kimono in verde petrolio, nuance molto amata da Rihanna che ne ha fatto un colore cardine della collezione. Fluo, scintillante e sofisticato il completo fucsia indossato da Emily Ratajkowski, in linea con la sua personalità vivace e peperina.

Dove acquistare la nuova collezione Fenty e quanto costa

Se quando guardavamo gli show di Victoria Secret’s il primo pensiero andava ai prezzi stellari e alla difficoltà di trovare la taglia giusta, scoprirete con una certa gioia che andando sul sito ufficiale Savage x Fenty, c’è una sezione speciale dove è possibile acquistare e visionare i pezzi lingerie che sono stati indossati proprio in occasione del fashion show.

E che possono essere nostri senza pensare di dover spendere cifre da capogiro: i prezzi infatti sono nella media delle collezioni lingerie più esclusive e ricercate. Si parte infatti dai 40 euro per i modelli bralette più semplici, fino ai 65 euro per i modelli particolarmente lavorati, mentre bodysuit e completi lingerie si aggirano intorno agli 85 euro.