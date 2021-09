Una coppia pronta a condividere il guardaroba: nasce così il concept della prossima collezione estiva di Victoria Beckham.

L’abbiamo lasciata in estate in piena rinascita e rivoluzione, intenta a dare una nuova allure al suo brand, e adesso la ritroviamo decisa a presentarci la sua visione della primavera 2022: Victoria Beckham non ha scelto le passerelle delle fashion week – almeno per ora – per presentare questo suo brand new brand, ma punta su un lookbook che racchiude nelle foto postate su Instagram, una collezione femminile dal taglio maschile.

Il taglio strutturato ha sempre caratterizzato il brand di Victoria dagli albori, ma questa volta la stilista ha pensato di attingere ispirazione dal guardaroba maschile, e non solo da quello del marito David, e rivoluzionarlo con occhi femminili. Il risultato è una collezione seducente, leggera, fresca, intrisa di quel sapore estivo che appartiene a quei capi che associamo esclusivamente all’estate.

Victoria Beckham: la collezione della primavera 2022 che celebra le vacanze europee

Due sono i concept a cui Victoria Beckham si è ispirata per la sua prossima collezione estiva: il guardaroba maschile e la leggerezza dell’estate, dove in ciascuno di noi imperversa il desiderio di fermare il tempo e vivere come se fossimo altrove, magari in un’altra epoca: “Riflettendo su questa stagione, sono stata attratta dall’eleganza di un’estate europea: completi di lino, abiti leggeri e tramonti. L’impressione che si può avere in un viaggio di essere praticamente tagliati fuori dalla realtà, come si fosse in un’altra epoca. È piuttosto romantico“.

L’Europa è un altro punto chiave della collezione, perché è immaginando un viaggio in una città europea o una crociera, che Victoria ha pensato ai tessuti da scegliere: lino, primo su tutti perché la sua immagine già equivale a sentirsi in estate, seta, abiti e giacche fresche al tatto, da indossare in un sofisticato casual che resta la cifra stilistica del brand, questa volta al servizio di un concetto di evasione romantica.

Il guardaroba della prossima primavera/estate: i must have pret a porter

Dal lookbook della collezione primavera 2022 di Victoria Beckham si evince che se anche in estate la voglia è quella di divertirsi, girare il mondo e viaggiare con la mente e con il cuore, il desiderio è di farsi accompagnare da abiti che sappiano essere eleganti e comodi allo stesso tempo: ecco allora apparire all’orizzonte abiti in stile lingerie – un felice ritorno – sensuali e da indossare come la prima cosa che capita, che abbiano la stessa leggerezza di una camicia maschile di lino.

E ancora, ispirazione rubata con originalità al guardaroba di lui, le giacche lunghe oversize a righe soffici e da portare sbottonate, o ancora i blazer svasati da abbinare a pantaloni in jersey lunghi e zampa, in quel giusto mix tra sofisticato e svogliato: per la prossima estate sappiate che in valigia potete osare portando meno capi e rubarne qualcuno ogni tanto a lui, per donare al vostro look quel macho style che fa tanto sexy!

Fonte foto di copertina:

https://international.victoriabeckham.com/pages/spring-summer-2022-presentation