Skims, il marchio loungewear e intimo di Kim Kardashian lancia la suo nuova collezione in cotone.

Colori neutri, linee essenziali pensate per adattarsi a tutti grazie ad un fit modellante: Kim Kardashian e la sua linea underwear e loungewear a prova di shapewear Skims è tornata, con una nuova collezione essenziale e in cotone. Punto di forza del suo brand non è solo la continua attenzione a realizzare un intimo inclusivo e che si indossi come una seconda pelle, ma anche le scelte di marketing, di cui la Kardashian è una vera queen.

Questa volta per raccontare una linea semplice in cotone jersey, la più classica della sua collezione, ha scelto due testimonial a lei molto legate: Megan Fox e Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kim, che su Instagram hanno posato per una campagna che vuole esaltare la bellezza naturale di questi nuovi modelli in cotone.

Skims, l’intimo modellante è anche in cotone: la campagna di lancio virale sui social

La scelta di Megan Fox e di Kourtney Kardashian non è stata casuale: le due infatti sono state ultimamente al centro dell’attenzione prima per i loro feed hot su Instagram e poi per aver presenziato agli Mtv Video Music Awards insieme ai loro nuovi partner. Più amiche che mai, Kim ha pensato di approfittare del momento per renderle insieme testimonial del suo marchio, in una serie di foto virali: le due indossano infatti l’intimo in cotone della nuova collezione, in pose sensuali fotografate da Donna Trope.

Il cotone non è mai stato così bello, si legge così in uno dei post che presentano la collezione in cotone, della quale si desidera esaltare tutta la bellezza naturale, pronta ad adattarsi al corpo di ciascuna. Da sempre infatti la Kardashian ha reso testimonial del suo marchio donne famose e non, ragazze e donne di tutte le età, proprio per raccontare la necessità dell’abbigliamento e dell’intimo di modellarsi sul corpo delle donne e non viceversa.

Perizomi, culotte, bras triangolo e a balconcino, maglie, completi intimi sportivi e dal taglio sexy, bustini modellanti: la collezione in cotone dai colori tenui come il rosa e il marrone, ma anche basic come il bianco e nero, rivede in chiave moderna quei pezzi che abbiamo per lungo definito come della nonna, ricordandoci che l’intimo può essere sia sexy che comodo.

Dove acquistare la nuova collezione intimo in cotone del marchio di Kim Kardashian

Il lancio della collezione, insieme alla campagna ufficiale su Instagram, è stato online: è possibile quindi già acquistare i pezzi di questa nuova linea in cotone che è stata messa in vendita in tutti i componenti della linea, disponibili sul sito ufficiale del brand.

Per quanto riguarda i prezzi, data anche la grande attenzione che c’è per garantire un prodotto di qualità, modellante e comodo, i prezzi partono dai 38 euro per uno sculpting bra o bralette, modello indossato in nero proprio da Megan Fox in una delle foto della campagna, che può essere abbinato ad un core control thong, un perizoma a vita alta modellante dal prezzo di 41 euro.

Fonte foto: https://skims.com/products/cotton-jersey-triangle-bralette-bone