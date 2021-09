Dalle storie d’amore alle frasi che l’hanno resa un’icona della moda negli anni ’90, fino all’intervento estetico che l’ha resa irriconoscibile: ecco chi è Linda Evangelista.

Linda Evangelista è una supermodella che è stata, in particolare negli anni ’90, una vera icona di bellezza e stile. Il suo nome si lega indissolubilmente a quello di grandi stilisti del calibro di Gianni Versace, Valentino e molti altri, che la fanno diventare una top model, al pari forse solo di Naomi Campbell. Nel settembre 2021 ha fatto scalpore una sua dichiarazione sui social dove raccontava di un intervento di criolipolisi andato male, che l’ha sfigurata e resa irriconoscibile, dopo un periodo di lontananza e silenzio. Ma ecco tutti i segreti su di lei, dalla biografia alla vita privata (controversa) passando per alcune curiosità.

Linda Evangelista, la biografia

Linda Evangelista è nata il 10 maggio 1965, sotto il segno del Toro, in Canada ma le sue origini sono italiane e più precisamente di Frosinone. Sogna di diventare una modella fin da quando è una bambina e con il suo metro e 76 d’altezza e i suoi occhi da cerbiatta non impiega molto a farsi notare dai più importanti nomi dell’alta moda.

Già a 12 anni ha le idee chiare: vuole fare la modella, e il primo concorso che vince è quello di Miss Teen Niagara. Da quel momento, anche grazie alla sua bellezza e il suo stile, è un tripudio di successo sulle passerelle e anche sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda.

La vita privata di Linda Evangelista: il figlio e i matrimoni

Nel 1987 Linda Evangelista sposa Gerald Marie, dirigente della prestigiosa agenzia di moda Elite Model Management. Dopo la separazione, avvenuta nel 1993, ha una storia con l’attore Kyle MacLachlan, da cui si separa per il giocatore di calcio Fabien Barthez. Durante la relazione con Barthez la modella resta incinta, ma ha un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza.

Nel 2006, a 42 anni, ha il suo primo ed unico figlio: Augustin James. La top model non rivela l’identità del padre del bambino, ma dopo una causa legale intentata nel 2006 si scopre che si tratta del magnate François-Henri Pinault (all’epoca impegnato con Salma Hayek, che poi diverrà sua moglie). Attualmente pare che sia single. Non è noto dove viva, anche se pare dai social che sia in Canada.

In un’intervista a Grazia la modella ha confidato: “Sono stata molto fortunata in amore. Ho avuto storie importanti, anche se non erano per sempre. Solo due volte ho sbagliato in pieno, ma non chiedetemi di fare nomi. Il mio sogno resta la famiglia, quindi le rispondo: sì, mi piacerebbe risposarmi“.

Nel settembre 2021 ha fatto scalpore un post su Instagram dove racconta la storia di come un intervento estetico, più precisamente di criolipolisi, l’ha resa irriconoscibile, lei che era una vera icona di bellezza senza tempo. Inoltre per questo ha chiesto danni per 50 milioni di dollari. In questo nel corso della sua carriera ha guadagnato tanto (anche se le cifre precise non sono note), ma è molto difficile che i soldi possano compensare.

Linda Evangelista: le curiosità sulla modella

– Insieme alle colleghe Christy Turlington e Naomi Campbell, fa parte del trio denominato “The Trinity”, le tre bellezze iconiche degli anni ’90 ma soprattutto grandi amiche:

“Siamo ancora amiche. Non ci vediamo spesso, ma quando lo facciamo è come se non ci fossimo mai separate. La gente pensa che fra noi ci fosse gelosia. Ma non era così. Anzi. Lavoravamo spesso assieme e la loro presenza era la ragione per cui uno shooting risultava divertente” ha raccontato in un’intervista a IoDonna.

– Le sue origini sono italiane e i suoi erano originari di Frosinone. La modella ama la cucina italiana e sa cucinare la polenta e gli gnocchi.

– Ha un French bulldog che si chiama Moon, che la accompagna nei suoi numerosi viaggi.

– Pur non amando i social network usa Instagram, ed è proprio attraverso uno scatto sul noto social che ha annunciato di essere diventata nonna. In realtà il bambino è nipote del suo ex marito Gerald Marie, ma la top model è rimasta in così buoni rapporti con la figliastra Roxanne Marie da considerarlo come un nipote.

– Sa sciare e fare snorkling.

– Nel 1990 ha dichiarato di non alzarsi dal letto “per meno di 10 mila dollari al giorno”.

