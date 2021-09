La paladina delle spose Vera Wang e il luxury bridal group Pronovias insieme per una collezione d’incanto…accessibile.

Un Vera Wang è per sempre! Amata dalle celebrità, primo nome internazionale a cui si pensa immediatamente se si sogna un abito da sposa da favola, quando arriva una nuova collezione di abiti da sposa disegnati, pensati e firmati da Vera Wang, allora le future bride to be e chi il matrimonio lo sogna, non possono che andare a caccia di ispirazioni da rubare o magari abiti da appuntare, perché questa ultima collezione della stilista è molto speciale.

Non solo perché è realizzata in collaborazione con Pronovias, azienda spagnola che nella produzione degli abiti da sposa rappresenta un eccellenza luxury mondiale, ma anche perché questa partnership rende più accessibile la collezione Vera Wang Bridal, ad un prezzo decisamente più accessibile per un abito da sposa firmato dalla stilista newyorkese di abiti da sposa più amata.

Vera Wang, abiti da sposa 2022: come nasce la collezione con Pronovias

“Abbiamo capito subito quale fosse il nostro potenziale nel creare un nuovo marchio insieme: se Pronovias porta un business internazionale con un’infrastruttura globale, il mio marchio annovera un enorme archivio di design e sviluppo, sviluppato in trent’anni“, questo il segreto che ha spinto la Wang e l’atelier del gruppo spagnolo a dare vita ad una nuova sinergia. Un ulteriore prestigio per Pronovias che può avvalersi del disegno, del tocco e dell’esperienza, since 1990, della Wang, amata e richiesta dalle star.

La collezione Vera Wang Bride x Pronovias accontenta due tipologie di spose: quelle che sognano di sentirsi principesse per un giorno, le amanti del pizzo e degli abiti lisci e leggeri in boho, e coloro desiderano essere delle spose originali e anticonformiste.

Michelle Williams, Diane Kruger, Alicia Keys, Zendaya, sono solo alcuni dei nomi che hanno affidato a Vera Wang la realizzazione di uno degli abiti più importanti della propria vita, ecco perché le spose che sognano un modello della stilista sono diventate sempre di più nel corso del tempo, e se prima era un sogno impossibile, adesso è un sogno accessibile anche per le non celebrity.

Quanto costano gli abiti da sposa della nuova collezione 2022 e dove acquistarli

La collezione realizzata con Pronovias è già visibile su Instagram e completamente sul sito di Vera Wang: potrete vedere la ricca varietà di abiti da sposa ed iniziare a sognare, anche se il prezzo non è visibile. Il marchio però ha annunciato in occasione della presentazione che i prezzi partono dai 1600 ai 4000 euro.

Per poter visionare un abito da vicino, acquistarlo, e avere ulteriori informazioni, sul sito è possibile prenotare un appuntamento presso la boutique a voi più vicina, rivenditore ufficializzato degli abiti da sposa Vera Wang. Se siete prossime al vostro sì, questa potrebbe essere un’occasione da cogliere al volo.

Fonte foto di copertina:

https://www.verawangbride.com/it/abito-sposa-principessa-senza-spalline-schiena-scoperta-yvette