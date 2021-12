In occasione della premiere di “And just like that”, Sarah Jessica Parker ha scelto un outfit per omaggiare la sua Carrie.

Dopo averne parlato per mesi, atteso con tanto fervore, magari anche a suon di maratone di recupero o best of di Sex and The City, And Just Like That, il reboot della serie cult con protagonista Carrie, Miranda e Charlotte senza Samatha – per ora -, è uscito ufficialmente su Sky il 9 Dicembre. E in occasione di una data così importante, HBO non poteva che pensare ad una Premiere e ad un red carpet per celebrare l’evento con tutti i beniamini della serie. Da vera Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker non poteva che indossare l’outfit a tema memorabile della serata.

Sarah Jessica Parker sul red carpet di “And Just Like That”: l’outfit è da dieci e lode, in onore di Carrie

Un personaggio così carismatico e imponente come Carrie, una serie iconica come Sex and The City, non può di certo non lasciare dei segni, soprattutto fashion. Sarah Jessica Parker sicuramente al suo personaggio deve anche una passione ancora più profonda e sentita per la moda, nonché per le scarpe, galeotta anche la sfrenata passione del suo personaggio per le Manolo Blahnik. In effetti un paio di Manolo speciali e pensate per la Premiere di And Just Like That non sarebbero state una cattiva idea, ma ad ogni modo Sarah Jessica Parker ha omaggiato Carrie nella miglior maniera possibile.

Accompagnata dal marito Matthew Broderick e dal figlio James, l’attrice ha scelto di indossare un outfit che ci ricordasse quei deboli di look a cui Carrie ci ha abituato e che l’hanno resa celebre. Come quindi non puntare prima di tutto su una gonna in tulle, ricordando l’outfit indossato dal suo personaggio nella sigla del telefilm, quando balla in strada con un tutù bianco a balze.

“And Just Like That”: lo stilista che ha rivisitato il look della Parker in stile Carrie in occasione della Prima della serie

Se vi state chiedendo chi abbia rivisitato lo stile Carrie e realizzato questo meraviglioso abito per Sarah Jessica Parker, al suo nome non potrete che gioire: Oscar de La Renta, che con i suoi abiti ci aveva già fatto sognare al Met Gala 2021, occasione in cui ha vestito anche Billie Eilish, non poteva che confezionare un outfit delicato, dall’allure romantica, perfettamente in linea con la personalità di Carrie.

Si tratta infatti di un abito con scollo a cuore in chiffon di seta in color peltro, composto da una mantella lunga ricoperta di piccole paillettes e da un’ampia sottogonna in tulle rosa: un perfetto equilibrio quello tra il colore, leggerissimo ma in contrasto, e la delicatezza di impreziosire con pochi dettagli l’outfit in presenza di una gonna in tulle, che ha la sua importanza. A completare il look, l’attrice ha scelto una borsa Erdem, gioielli di Fred Leighton e scarpe della sua collezione SJP Collection.

