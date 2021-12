Il tocco sofisticato della maison Fendi si esprime nella First, la it-bag più desiderata di questa stagione.

Scorrendo la vostra home di Instagram, siamo certe che non vi sarà sfuggito il design contemporaneo e accattivante di quella che è ufficialmente la it-bag più desiderata del momento: di nome e di fatto, First la nuova it- bag Fendi che ha la grazia di una clutch e la comodità di una borsa a tracolla farebbe senz’altro impazzire la Carry Bradshaw del reboot di Sex and the City e l’amerebbe allo stesso modo della sua iconica Baguette. Così come una manciata di star e influencer che la sfoggiano consapevoli di avere tra le mani la borsa dell’anno.

First Fendi: come nasce la it-bag e le influencer che l’hanno già sfoggiata

Dalla small alla medium, da quella basic nera in pelle a quella in velluto finemente e artigianalmente lavorata, la Fendi First si chiama così perché rappresenta l’inizio, l’incipit del nuovo capitolo della maison romana all’arrivo di Kim Jones che trasforma lo charme e l’eleganza di casa Fendi ma reinterpretate secondo un gusto contemporaneo.

La chiusura macro a forma di F in metallo fascia ogni modello tono su tono, dotata di uno scomparto interno foderato in tessuto con iconico motivo FF, con ganci interni estraibili e accessori metallici con finitura dorata, sono la massima espressione di un’attenzione al dettaglio che le dona un’aurea glamour che non è sfuggita a chi già è riuscita a fare suo questo modello. Tra le influencer in pole position, Giulia De Lellis che l’ha mostrata al volo in storia non appena giunta a casa, Valentina Ferragni e Giulia Salemi, che hanno puntato su un modello nero da sera, molto sofisticato. Tra le star a lasciarsi incantare dalla First c’è Rita Ora e Lauren Hutton.

Quanto costa la nuova it-bag di Fendi, dalla small alla medium

Le dimensioni tra cui scegliere della Fendi First sono due, small e medium, un dettaglio che naturalmente influenza di base la differenza di prezzo: la più piccola in pelle si aggira sui 2.200 euro e la media sui 2600 euro, disponibile in colori basic come nero, marrone, beige e blu, ma anche in tonalità più vivaci come rosso, giallo e arancio.

La First in velluto invece, finemente lavorata da sembrare un capolavoro pret a porter parte dai 3000 euro nel suo formato più piccolo, in pitone dai 3200 euro ed è disponibile solo in pre-order, mentre quella in montone rosa già sold out ha un costo di 2900 euro nella sua versione small. Il massimo però è raggiunto dal modello medium in pitone marrone. Tutti i modelli disponibili sono visibili e acquistabili online e nelle boutique Fendi.

