Capi coloratissimi e peluchosi, snow look da città, foulard da dive e maglieria fantasiosa: ecco le tendenze dell’autunno/inverno 2021-2022.

Voglia d’estate, voglia di riprendere poco a poco da dove la pandemia ci aveva interrotto, e voglia di rivedere anche il nostro look della prossima stagione fredda, che ci ha costretto ad andare a caccia di felpe e pantaloni comodi. Certo, abbiamo scoperto che il comfy look non è poi così male, ma meglio alternarlo magari alle prossime tendenze dell’autunno/inverno 2021-2022.

Si parte così con i colori, sì ancora loro sono protagonisti indiscussi, accesi e brillanti dell’autunno, si passa per una maglieria cut out, che in vista dell’inverno mixa maglioni, camicie e capispalla maxi da indossare sulla neve o anche in città.

Autunno/inverno 2021: dalle sfilate i colori trend della prossima stagione

Voglia di brillare, di acquistare o riscoprire tutti quegli abiti luccicanti che abbiamo dovuto da parte, e che se tutto andrà per il meglio potremo indossare in occasione di serate speciale, tra una serata in discoteca e una festa con gli amici. La moda cavalca così questo desiderio e ci presenta le nuance autunnali, che puntano su sfumature sgargianti.

– Una vera e propria festa di luci e colori nel guardaroba Dior, che nei suoi anticipi autunnali presentati in via del tutto eccezionale a Shanghai, ci ha mostrato una palette esilarante e luccicante: rosso, giallo, argento e blu da mescolare con il nero, per firmare il look da sera time to shine, audace con le calze a rete e con il basco in paillettes.

– Da tenere d’occhio anche il fucsia, proposto da Versace quasi a scaldare i primi freddi, da accostare al giallo e al rosso senza alcuna esitazione, riprendendo un trend che troviamo anche in quest’estate 2021. Colori pop che diventano quasi fluo, audaci e senza paura, per accostamenti irriverenti autorizzati.

Maglieria e capispalla maxi per l’autunno/inverno 2021-2022

La compilation di colori variopinti si riversa su una maglieria che tra modelli classici e sperimentali, si indossa in autunno con effetti cut out, che ci permettono di indossare tessuti più caldi già dall’autunno, lasciando strategicamente scoperti alcuni punti per poter abbandonare gradualmente i top crop e scollati dell’estate. Non a caso Valentino ci invita a scoprire le gambe ancora per un po’ tra minigonne e shorts in ecopelle inguinali.

– Spazio però anche ad una maglieria maxi: maglioni oversize e cardigan che diventano vestiti da stringere in vita, valorizzando i fianchi con cinture che delineano una silhouette leggera e sensuale, anche in varianti preppy style. Trend infatti della prossima stagione fredda è la coppia maglione e camicetta, da abbinare a minigonne e pantaloni.

– Verso l’inverno inoltrato, riscopriamo i capispalla maxi da neve che lo scorso anno abbiamo messo da parte: piumini in formato bomber o in versione mantella, prediligono tessuti luminosi e appariscenti, puntando su un look spaziale e dalle stampe feline come suggerisce Dolce e Gabbana, per portarci lontano, verso i viaggi che abbiamo dovuto rimandare.