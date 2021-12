Il casual look invernale perfetto secondo Chiara Ferragni è all’insegna del comfort e del lusso.

Nonostante i look indossati in estate che hanno diviso anche i suoi follower più affezionati, Chiara Ferragni non sembra essere disposta all’idea di abbandonare una delle sue scarpe preferite, ovvero le ciabatte, che per l’influencer sono sempre super comode e di lusso. Così in un’occasione di relax al cinema con il suo Leone, ha sfoggiato un look che per le più audaci può essere motivo d’ispirazione, soprattutto quando le temperature rigide ci rendono anche difficile la vita da fashion addicted.

Chiara Ferragni: il look leggings e ciabatte è un outfit basic per l’inverno, di lusso naturalmente

Di fronte a chi vedrebbe un look così semplice e sopratutto dallo charme casalingo, Chiara Ferragni con le sue scelte ricercate dimostra invece come sia possibile valorizzare un look basic e renderlo uno streetwear anche un po’ dal sapore anni ’80: ad un paio di leggings, ciabatte di lusso e calzini in spugna bianchi ha abbinato infatti un giubbotto di pelle nero over. La Ferry ha condiviso il suo look in un post.

Bisogna però soffermarsi singolarmente sui pezzi scelti dall’influencer, casual sicuramente ma pur sempre di lusso e accuratamente selezionati: i leggings in questione infatti sono firmati Louis Vuitton, con marchio del brand all over in bella vista, un modello color marrone che già le erano stati avvistati in un’altra occasione. Anche le ciabatte, perfettamente abbinate ai leggings, sono firmate LV, comodissime, in pelle, e con il logo sempre in bella vista, tendenza che ritorna quindi ufficialmente a spopolare in quest’autunno/inverno 2021.

Leggings e ciabatte Louis Vuitton: quanto costa il look comfy della Ferry

Si avvicina il Natale, nell’aria c’è anche una certa pigrizia e la voglia di restare comode e rilassarsi: nel complesso il look proposto da Chiara Ferragni potrebbe essere un’idea da appuntarsi, anche in una versione non così luxury come quella scelta dall’influencer, che per se così basic ha indossato un look che raggiunge i duemila euro senza considerare il giubbino di pelle.

I leggings Louis Vuitton infatti hanno un costo di 1100 euro e sono disponibili proprio sul sito del brand: se però vi hanno conquistato e siete disposte a chiedere o farvi un regalo importante, potreste sempre provare a farvi un giro online nelle boutique second hand, come ci insegnano proprio le influencer. E sempre lì, che decidiate di riservarle ad una cena in casa o per uscire, potreste trovare anche le ciabatte Louis Vuitton Pool Pillow, modello della stagione scorsa e non disponibili sul sito della maison. Il prezzo con cui potreste cavarvela si aggira sugli 840 euro.

