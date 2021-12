Outfit esclusivi pensati per le vacanze, anticipi di collezioni, ecco le collezioni resort più belle in vista del 2022.

Nel corso dell’anno le passerelle ci offrono l’occasione di poter curiosare con largo anticipo tra le collezioni e i rispettivi outfit che detteranno tendenza e saranno protagonisti della stagione di riferimento: le fashion week infatti durante l’anno ad ogni stagione anticipano in alternanza le collezioni invernali ed estive dell’anno successivo. Tra le collezioni stagionali ufficiali però ci sono sempre alcune collezioni che fungono quasi da teaser, per ricordarci quello che vedremo nella stagione successiva o quello che potremmo indossare in vista di una vacanza invernale o estiva. Sono le cosiddette collezioni resort.

Collezioni Resort o Cruise: cosa sono e come nascono

Le collezioni Resort, dette anche Cruise ovvero da crociera, sono delle collezioni esclusive e limitate rilasciate dai brand che inizialmente, presentate tra una stagione e l’altra, erano pensate per un target ricercato, per lo più ricchi che potevano permettersi di andare in vacanza, per l’appunto fare una crociera, anche nei mesi normalmente lavorativi.

Con il tempo però questa collezione da jet set si è trasformata in un assaggio di outfit e trend che anticipano le collezioni estive ed invernali, sfilando sulle passerelle nel mese di Maggio. Le collezioni Cruise arrivano poi nelle vetrine in genere agli inizi della stagione fredda per rivelare parte delle collezioni che si indosseranno nei mesi caldi.

Accessori, abbigliamento da sci, abiti da favola e outfit dal mood chic, sono inclusi in queste capsule che descrivono e immaginano il perfetto guardaroba estivo vacanziero.

Resort collection 2022: Max Mara, Fendi, Dior collezioni per fughe da sogno

– La tendenza dei brand in vista della stagione calda, è quella di raccontare l’estate 2022 nella sua leggerezza, come un sogno da vivere: una perfetta evasione dalla realtà a cui partecipare con outfit che magari si lasciano ispirare dai colori della destinazione. Così Max Mara che ha presentato la sua collezione Resort ad Ischia, si è lasciata ispirare dai colori dell’isola, dai gerani, e ha ripreso uno stile anni ’50 rivisto in uno stile sportivo e contemporaneo.

– Ritorno invece ai fasti dell’Antica Grecia per Dior, che sceglie tessuti e accessori dorati come fil rouge di una collezione che mixa l’estetica Dior con un gusto sportivo, con l’emblematico cult della collezione: la sneaker Dior Vibe ornata con una stella, simbolo molto amato da Monsieur Dior.

La Cruise di Fendi, firmata dal nuovo direttore creativo Kim Jones ha pensato invece di interpretare la collezione resort come una capsule collection che raccoglie i look storici del marchio, proposti in un mix alternativo tra tradizione e novità, accontentando le clienti di fiducia e anche le nuove attratte del marchio ma in cerca di qualcosa di diverso che vada oltre l’iconicità del brand.

