Le sneakers di lusso dettano tendenza anche in questa stagione: Nike lancia insieme a Swarovski le Air force 1 con i cristalli.

Il concept delle sneakers nel mondo della moda è decisamente cambiato: non si tratta più di una scarpa sportiva, ma di un modello che può essere realizzato secondo gusti e tendenze diverse, ed essere così indossato in più occasioni, abbracciando sempre uno stile differente. Anche Nike ha colto nuovamente il trend ed insieme a Swarovski ha pensato di rivestire di nuova luce, letteralmente, uno dei suoi classici modelli: la Air Force 1. Una novità che può ufficialmente permettere di indossare senza alcun senso di colpa le scarpe sporty-chic anche con un vestito.

Air Force 1 Triple White con i cristalli: la collaborazione scintillante tra Nike e Swarovski

Due leggende si incontrano. La Air Force 1 infatti è un modello iconico Nike, creata da Bruce Kilgore e il cui nome è ispirato all’aereo utilizzato dal Presidente degli Stati Uniti, negli anni’80 ha scritto la storia dello streetstyle, ma il suo appeal è forte e tornato in gran trend anche oggi, ecco perché parliamo di una leggenda. E poi c’è Swarovski che con i suoi cristalli da oltre 125 anni cavalca le mode, pronta sempre ad incontrare il gusto e i desideri dei suoi ammiratori.

Si riscrive così la storia del design classico della Triple White, che diventa così l’oggetto di lancio più cool di quest’anno nell’universo Swarovski e la scarpa più lussuosa nella collezione Nike Air Force 1: sono ben 228 i cristalli retroriflettenti che ricoprono la sneaker non sfaccettati, realizzati esclusivamente per Nike. Il modello, dallo stile scintillante, è senz’altro molto particolare, un perfetto mix tra un appeal sportivo e una decorazione preziosa di lusso che predilige però un appeal minimal.

Quanto costano le Air Force 1 Nike x Swarovski e dove acquistarle

Le sneakers di cui vi stiamo parlando sono un sogno, ma che si può certamente realizzare. Ispirate ai catadiottri stradali, queste scarpe nascono anche per donare visibilità su strade buie: sono caratterizzate da un rivestimento modulare in quattro parti che sostiene gli Swarovski, che può essere ad ogni modo personalizzato grazie al cacciavite con tanto di cristallo incastonato, fornito in dotazione con la confezione.

Il prezzo quindi con un packaging così personalizzato e una sneaker rivestita di preziosi cristalli Swarovski è di 459,99 euro e dal 2 Dicembre dovrebbero tornare disponibili sul sito Nike, dove qualche giorno fa il modello risultava esaurito. Disponibile anche in Triple black: trattandosi di una scarpa dalla vocazione eleganti i colori prescelti sono quelli di un dress code basic ed elegante.

