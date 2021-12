Le tendenze moda di quest’anno sono slim e crop, ma per indossarle basta mixare strategicamente i capi per un outfit a prova di freddo.

L’eterna lotta tra l’inverno e l’estate si gioca anche sulle tendenze moda. Per necessità d’inverno capi doppi, imbottiti ed oversize sembrano essere la soluzione calda e comfy per non patire il freddo, ma con un certo discapito allo stile e ad un look glamour e personale. In realtà i trend delle passerelle di quest’anno sembrano dirci esattamente il contrario, lasciando dominare la scena a capi slim e cropped, ma la domanda che ci perseguita è, come indossarli?

Le tendenze moda inverno 2021/2022 secondo le passerelle: comfy e calde senza rinunciare allo stile

Con l’arrivo dell’inverno sembra che la possibilità di valorizzare la silhouette svanisca, lasciando il posto a piumini imbottiti, maglioni doppi, collo alto, maglioni su maglioni rassegnate davanti allo specchio nell’effetto omino Michelin. La mancanza dell’estate si fa sentire anche per questo, eppure l’invito della moda quest’anno è quella di riscoprire un inverno diverso, in contro risposta a quel comfy oversize che da troppo tempo è diventato trend preferito. Vestitini slim, gonne corte, maglie e top crop come quelli che hanno invaso la collezione invernale di Miu Miu, al punto che qualcuno infatti si starà chiedendo se gli stilisti abbiano deciso di farci sentire freddo.

La provocazione/proposta della moda invece va colta al volo e letta in una prospettiva decisamente ottimista. Il vero segreto per stare bene in inverno non è ricoprirsi di maglioni o di capi voluminosi, ma scegliere i tessuti migliori: lana, cashmere, ma anche maglie e body in tessuto termico possono essere una perfetta alternativa ai lupetti, come la linea realizzata da Tezenis, versatile e pratica.

Capi caldi da mixare per un outfit antifreddo glamour: cappotti Teddy, maxi cardigan, camicie a quadri

Partendo proprio dai capi crop come top e maglie in lana o in cashmere, che da soli non bastano certo a coprirci dal freddo ma con un cappotto oppure un piumino tutto cambia decisamente: osate quindi, indossando questi capi minimal e slim nelle lunghezze con un cappotto Teddy o con giacche termiche avvolgenti come i modelli Relish.

– Rivisitate invece il maxi cardigan: Valentina Ferragni propone di indossarlo con una cintura in vita scintillante trasformandolo in un mini dress che abbinato con un paio di stivali cuissardes o stivaletti con tacchi a spillo vi assicura un effetto super sexy, indossato sia con le calze o con un paio di leggings.

– Ricordate quanto vi abbiamo parlato del grande ritorno della shacket? La camicia a quadri di flanella grunge style quest’anno è stato un doppio investimento: in autunno al posto della giacca, in inverno perfetta da indossare su un body avvolgente e scollato o su un mini slip dress in satin, per uno stile più originale e che si lascia ammirare quanto basta anche d’inverno.

