Nuovi dettagli sulla salute di Kate Middleton svelati da suo zio che sta partecipando all’edizione inglese del Grande Fratello.

Ci sono novità importanti sulle condizioni di salute di Kate Middleton. La Principessa, moglie di William, è da settimane al centro di svariati rumors sui suoi problemi dopo l’operazione all’addome subita. Adesso, a dare qualche notizia concreta è stato suo zio, Gary Goldsmith, attualmente partecipante del Grande Fratello Celebrity nel Regno Unito.

Kate Middleton, lo zio svela come sta

Kate Middleton

Gary Goldsmith, zio della Principessa e fratello di sua madre Carole, è tra i concorrenti del Celebrity Big Brother, ovvero il Grande Fratello inglese. In queste ore, l’uomo si è lasciato andare a qualche commento sulla salute della nipote che sta occupando le cronache nel Regno Unito e non solo.

Stando a quanto si apprende dall’uomo, Kate starebbe ricevendo “le cure migliori”. “Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo”, ha detto Goldsmith. “È fantastica, tornerà, certo che lo farà”.

Sulle dichiarazioni ufficiali della Famiglia Reale, poi, l’uomo ha aggiunto: “Tutto ciò che la famiglia ha fatto è stato rimettere in moto i carri e prendersi cura della famiglia prima di ogni altra cosa”.

La foto dopo le voci e le congetture

In queste ore, proprio la Famiglia Reale aveva voluto mandare un segnale di forza per mettere a tacere ogni rumors su ipotetiche congetture sulla salute della Middleton. In che modo? Da Palazzo era trapelata una foto proprio di Kate insieme a sua madre, Carole, nei dintorni del castello di Windsor dove sta trascorrendo la sua convalescenza post operatoria.

A questo punto non resta che attendere nuovi segnali importanti da parte dei Reali inglesi o eventuali nuove dichiarazioni dagli interessati.

Di seguito anche un post di Chi su Instagram con la prima foto dopo l’operazione della Principessa: