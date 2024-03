Manca poco al Serale di Amici e nella scuola alcuni allievi sono al limite della tensione. Lo sfogo in lacrime di un ballerino.

Daytime infuocato ad Amici. Nel corso dell’appuntamento odierno del programma di Maria De Filippi, un allievo, Kumo, è scoppiato in lacrime per la tensione e la paura di non andare al Serale. Il ballerino ha chiesto un confronto col suo professore, Emanuel Lo.

Amici, lo sfogo di Kumo

Maria De Filippi

Dopo l’ultima puntata domenicale del programma durante la quale sono state assegnate altre maglie dorate per il Serale, Kumo ha avuto un crollo emotivo per via del timore di non ottenere la divisa per la fase conclusiva della trasmissione.

Il ballerino è rimasto deluso del fatto che il suo professore, Emanuel Lo, non gli abbia ancora dato il via libera, ad una sola puntata dall’inizio del Serale. Per questa ragione, il ragazzo si è sfogato prima in casetta con i compagni e poi, in modo molto più diretto, proprio con il maestro.

In un faccia a faccia con Emanuel, Kumo, in lacrime, ha spiegato: “Io sto una me**a. Sai già se hai sentito. Il mio atteggiamento? Cosa devo pensare io? Io mi sto facendo il c**o dal primo giorno e voglio andare al Serale. Voglio quella maglia, ripeto mi sto facendo il c**o con te. Cosa devo pensare io dopo che dai la maglia a Nicholas?”.

Il professore ha cercato di tranquillizzare l’allievo spiegandogli che ognuno fa un proprio percorso all’interno del programma ma il ragazzo non si è calmato e ha mostrato tutti i suoi timori.

Alla fine della conversazione, i due si sono abbracciati ma, per ora, il ragazzo è rimasto ancora senza la tanto desiderata maglia dorata.

Di seguito anche un post su X del programma con lo sfogo del ballerino davanti al suo maestro Emanuel Lo: