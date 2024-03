Alcune stories per replicare e difendere sua moglie Chiara: Fedez sbotta contro L’Espresso dopo la copertina sulla Ferragni.

La copertina de L’Espresso contro Chiara Ferragni, truccata da clown, sta facendo molto discutere. Il giornale ha dedicato all’imprenditrice digitale ampio spazio sull’ultimo numero andando anche ad analizzare i numeri delle sue società. Un attacco diretto che ha visto, adesso, suo marito Fedez intervenire con una dura replica.

Fedez contro L’Espresso

Chiara Ferragni – Fedez

Ancora i Ferragnez presi di mira e, in questo caso, per la verità, è soprattutto Chiara ad essere finita nel mirino de L’Espresso. Il noto media, infatti, ha “dedicato” la copertina del suo ultimo numero all’imprenditrice digitale ma utilizzando il suo volto trasformato come un clown.

Il motivo è un “viaggio” nelle attività imprenditoriali della donna tra conti e misteri. Una situazione che ha generato forte discussione e persino l’intervento di suo marito Fedez.

Il rapper, infatti, con alcune stories social, ha sfogato tutta la sua rabbia per quanto fatto dal giornale e, con tanto di sottofondo musicale del brano da lui cantato con J-Ax ‘Pieno di stronzi’, ha sottolineato: “A quanto una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.

Nella sua storia, Federico ha replicato utilizzando appunto il primo piano del proprietario del giornale, Donato Ammaturo, ritoccato con il trucco da clown come successo per la Ferragni. Nelle stories seguenti, il cantante ha anche mostrato alcuni passaggi nei quali verrebbe contestata qualche manovra “sospetta” proprio dell’uomo.

Il tutto è stato fatto da Federico taggando proprio L’Espresso e aggiungendo le emoticon del pagliaccio e quella del circo.

In questo senso, il rapper ha quindi deciso di difendere in modo pubblico sua moglie dando un bel segnale anche a proposito dell’unione della coppia, in questi giorni tanto discussa.

Di seguito anche un post Instagram con la copertina sulla Ferragni: