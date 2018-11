La jumpsuit non è un capo adatto solo all’estate, è perfetta anche per la stagione fredda. Vediamo come indossarla questo inverno, secondo le ultime tendenze.

La jumpsuit, cioè la tuta intera, è pratica, comoda e, se indossata con i giusti accessori, molto elegante. Molte donne la considerano un capo tipicamente estivo, ma non è vero: può essere indossata anche in inverno senza problemi, ovviamente scegliendo tessuti pesanti e abbinandola a capi invernali.

Per questo inverno 2018-2019, poi, sarà un vero must have, come dimostra il fatto che tantissime influencers l’hanno indossata durante le settimane della moda. Vediamo quali modelli scegliere e come indossarli secondo le ultime tendenze.

Jumpsuit: le tendenze dell’inverno 2018-2019

Le tute più gettonate per l’inverno 2018-2019 sono quelle che ricordano le divise da lavoro degli operai, a maniche lunghe, con colletto, taschini sul seno e bottoni sul davanti. Anche i colori ricordano quelli delle tute da lavoro: blu elettrico, azzurro, beige, verde militare. Di solito sono realizzate in cotone, jeans, velluto o altri tessuti pesanti. Sono perfette per tutti i giorni, perché comode e facili da abbinare.

Un altro modello da avere è quello a salopette, con bretelle regolabili, da indossare su camicie e lupetti. La salopette è molto versatile, sopratutto se la si sceglie di un colore scuro, liscia e senza troppi fronzoli: con sneakers e piumino è adatta al giorno, mentre con décolleté e cappotto elegante è perfetta per la sera e le occasioni più eleganti.

Molto belle, infine, le jumpsuit eleganti, realizzate in tessuti pregiati, aderenti sul busto e con pantaloni a zampa, come vogliono le tendenze del momento.

Come indossare la jumpsuit in inverno

Abbinare la tuta è facile, anche in inverno. Nelle giornate più fredde, l’ideale è indossare sotto la jumpsuit un maglioncino dolcevita, in lana sottile e ben aderente al corpo, in un colore a contrasto con quello della tuta.

Per quanto riguarda i capispalla, potete indossarla sia con il piumino, sia con la pelliccia e il cappotto, se avete bisogno di un look più elegante. Infine, attenzione alle scarpe: con i modelli a gamba larga o a zampa, indossate sempre stivaletti o scarpe col tacco.

