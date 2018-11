Trench, l’evergreen della moda protagonista dell’Autunno/Inverno

Dalle passerelle allo street style, ecco come indossare il trench, l’impermeabile per eccellenza adatto ad ogni stile ed occasione!

Versatile e mai banale, il trench è uno dei grandi protagonisti della moda che dalle passerelle arriva negli armadi delle donne di tutte le età per dare allo stile di ogni giorno un tocco di eleganza e originalità. Grazie a tagli, volumi e tessuti sempre nuovi, si adatta alle tendenze e alle stagioni e così anche per l’Autunno/Inverno 2018 non manca di essere tra i protagonisti della moda.

Trench, l’impermeabile più amato dalle star

A riportarlo alla ribalta ci pensano celebrità del calibro di Rihanna che ha anche condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui la si può ammirare mentre sfoggia un modello di raso firmato da Riccardo Tisci per Burberry. La sensuale artista delle Barbados ha scelto un capo della nuova collezione primavera estate 2019, creata dallo stilista per il celebre brand inglese che proprio del trench ha fatto uno dei suoi simboli.

Nato come cappotto militare d’ordinanza dei soldati che combattevano in trincea, il trench rappresenta un must have senza tempo nella moda grazie al fatto che può essere facilmente abbinato ai capi più disparati.

Gli abbinamenti di tendenza per l’Autunno 2018

Vediamo dunque a quali capi o accessori è possibile abbinare il celebre impermeabile per creare outfit di sicuro successo!

– Pantaloni in pelle. Per un look grintoso ma allo stesso tempo femminile si può pensare di abbinare il trench, nella classica tonalità sabbia, ad un paio di pantaloni skinny in pelle da indossare magari con un paio di décolleté.

– Gonne al ginocchio. Come visto alla sfilata londinese di Burberry, il trench può essere abbinato ad un abito o ad una gonna di lunghezza media e indossato sia con la cintura ben legata in vita o, al contrario, slacciata.

– Biker Boots. Chi non teme di sfoggiare un look un po’ più audace sarà senza dubbio rimasto stregato dal trench monogram di Louis Vuitton indossato in passerella da Naomi Campbell e Kate Moss durante la sfilata Uomo Autunno Inverno 2018-19 a Parigi. Il modello in questione è stato sapientemente abbinato a biker boots dallo stile altrettanto audace.

– Borsa con stampa animalier. Da una guru della moda come la stilista Victoria Beckham arriva infine il suggerimento di abbinare il classico trench ad accessori con stampa animalier. La designer inglese ha scelto per esempio una maxi bag con stampa leopardata che conferisce una sferzata di energia ad un look classico.

Fonte foto in copertina: https://www.pinterest.it/pin/185562447127302340/