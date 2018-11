10 stivali indispensabili per affrontare l’Autunno Inverno 2018-2019

Dai texani a quelli con punta quadrata, vediamo quali sono tutti gli stivali di tendenza per il prossimo Autunno Inverno 2018-2019.

Le scarpe invernali per eccellenza sono indubbiamente gli stivali. Alti e bassi, con e senza tacchi, i modelli di tendenza per l’Autunno Inverno 2018-2019 sono adatti a ogni occasione e mettono tutti d’accordo.

Oltre ai classici stivali neri con tacco comodo, non mancano modelli più originali, come quelli a fantasia tartan e i cuissard rosso fuoco. Vediamo quali sono i modelli da avere assolutamente nel nostro guardaroba per affrontare la stagione fredda con stile.

Stivali: tendenze Autunno Inverno 2018-2019

1. Texani. Gli stivali texani, appuntiti e con tacco obliquo, sono tornati di moda. Il modello classico in cuoio, con impunture e ricami, è sempre una scelta giusta, ma vi consigliamo di optare per qualcosa di più originale, come i texani tartan proposti da Fendi.

2. Con punta quadrata. Questo inverno assisteremo a un altro grande ritorno: la punta quadrata. Sceglietela per gli stivaletti bassi, con tacco medio e largo.

3. Bianchi. Chi l’ha detto che le scarpe bianche sono adatte solo all’estate? Questo inverno gli stivali bianchi, sia alti che bassi, saranno ovunque e non potrete resistere alla tentazione di acquistarne almeno un paio! Se avete paura che siano troppo delicati, scegliete un modello in vernice, più facile da pulire. In ogni caso, basta evitare di indossarli quando piove a dirotto.

4. Animalier. L’animalier sarà il tormentone dell’inverno e, ovviamente, coinvolgerà anche le scarpe, stivali compresi. I modelli più belli (e facili da portare) sono i tronchetti, con tacchi medi, sottili o spessi e squadrati.

5. Neri. Un paio di stivali neri, impermeabili e con tacco comodo, sono indispensabili, al di là di ogni tendenza. Come pensate di affrontare la pioggia altrimenti?

6. Stringati. Gli stivali stringati sono un altro must have della stagione, sia bassi alla caviglia e con para in gomma, sia alti oltre il ginocchio, flat o con tacco alto.

7. Di camoscio. Gli stivali in camoscio sono bellissimi, ma delicati. Evitate di indossarli quando piove.

8. Rossi. L’anno scorso abbiamo assistito al trionfo degli stivali rossi e probabilmente ne avrete comprato un paio. Ebbene, abbiamo buone notizie: sono ancora di tendenza!

9. Cuissard. Perfetti con abiti e gonne corte, i cuissard alti oltre il ginocchio sono la scelta giusta per scoprire le gambe nelle giornate più fredde.

10. Tartan. Vi abbiamo già parlato dei texani tartan proposti da Fendi, ma anche altri modelli, come i tronchetti e i cuissard, si vestiranno di quadri!

FONTE FOTO IN COPERTINA: https://www.pinterest.it/pin/409475791106446159/