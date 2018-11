Camicia bianca: i modelli più cool e 4 outfit per l’autunno-inverno

La camicia bianca è un classico senza tempo. Vediamo quali modelli scegliere e come indossarli in autunno-inverno.

Ci sono alcuni capi che tutte dovremmo avere nell’armadio, perché sono un’ancora di salvezza in quei giorni in cui non sappiamo cosa mettere. Tra questi c’è sicuramente la camicia bianca, un classico intramontabile, perfetta soprattutto in autunno e in inverno, da sola o con caldi maglioni.

Vediamo quali sono i modelli più belli su cui puntare e come indossarli in autunno-inverno, seguendo le tendenze del momento.

Camicia bianca: i modelli di tendenza per l’autunno-inverno

– Camicia bianca classica. Ovviamente, tutte dobbiamo avere almeno una camicia classica bianca, che sia di moda oggi come tra dieci anni. Meglio evitare i prodotti low cost e puntare su una camicia sartoriale, magari su misura, che duri nel tempo.

– Camicia maschile. Potete acquistare nei negozi da donna una camicia larga e lunga modello maschile, oppure potete fare una scelta più economica: rubarla al vostro fidanzato/marito/fratello/padre. Indossatela sbottonata fino al seno e con maniche risvoltate.

– Camicia con volant. Per le occasioni più eleganti, le camicie con volant sono perfette, sia con gonne che con pantaloni. Bianche, poi, si abbinano facilmente con tutto.

– Camicia morbida. Un’altra camicia indispensabile è quella in tessuto morbido, come la seta, da infilare dentro i pantaloni e le gonne. Molto chic.

Camicia bianca: come abbinarla

– Con i jeans. Quando non sapete cosa indossare in autunno, una bella camicia bianca e un paio di jeans dal fitting perfetto sono la soluzione. Potete completare il look con décolleté, mocassini, ballerine o sneakers. E non dimenticate un accessorio colorato, come un foulard o un paio di orecchini.

– Con la pencil skirt. Non c’è abbinamento più raffinato e femminile di quello camicia-gonna a matita. Scegliete un modello lungo appena oltre il ginocchio e completate l’outfit con delle scarpe con tacco color nude, che slanciano tantissimo.

– Con i maglioni. In inverno, le camicie sono perfette sotto i maglioni. Sceglietene una abbastanza lunga da spuntare dall’orlo del maglione.

– Con il blazer. Un alto outfit salva giornata è quello con camicia e giacca. Con i pantaloni classici e un paio di décolleté è perfetto per l’ufficio, con jeans e scarpe basse è comodo per tutti i giorni.

