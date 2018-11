Vestiti stampati: 4 tendenze per l’Autunno Inverno 2018-2019

Da quelli animalier a quelli tartan, vediamo quali sono i vestiti stampati di maggior tendenza per l’Autunno Inverno 2018-2019 e come indossarli.

I vestiti stampati, sia lunghi sia corti, saranno una delle principali tendenze per il prossimo Autunno Inverno 2018-2019. Preparatevi, quindi, a dire addio, o almeno arrivederci, ai classici tubini neri e, più in generale, a tutti gli abiti a tinta unita.

Tra le fantasie più gettonate troviamo l’animalier, che quest’anno è un po’ ovunque, dagli abiti ai cappotti, passando per le scarpe, ma anche i più romantici fiori. Vediamo nei dettagli su quali stampe puntare e, soprattutto, come indossarle secondo i trend del momento.

Vestiti stampati Autunno Inverno 2018-2019: i trend

– Animalier. Come abbiamo anticipato, la fantasia animalier sarà un must have questo inverno. E non parliamo solo del classico leopardato, ma anche del tigrato, dello zebrato e soprattutto del pitonato. La novità sta anche nei colori: oltre a quelli naturali, molti brand hanno proposto fantasie animalier in tinte fluo, come il giallo e il fucsia. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta! Ricordate solo una cosa: fate molta attenzione ai modelli degli abiti, quelli di tendenza al momento hanno linee morbide e ampie e sono di lunghezza midi o maxi.

– Quadri. Dal tartan al Principe del Galles, la fantasia a quadri quasi supera la popolarità dell’animalier quest’anno. Sceglietela super colorata per gli abiti dell’inverno 2019.

– Pois. Per chi ama le fantasie più sobrie e delicate, i pois sono perfetti. Scegliete questa stampa per abiti scivolati in tessuti fluidi, con ruches e volant, molto romantici. Per quanto riguarda i colori, per l’inverno vi consigliamo il classico bianco e nero.

– Fiori. Anche le stampe floreali saranno di moda per la stagione fredda. Attenzione, però: non saranno le classiche stampe a fiorellini pastello, tipicamente primaverili, ma a fiori grandi e coloratissimi, su fondo nero.

Come abbinare i vestiti stampati?

Abbinare gli abiti a fantasia non è difficile come potreste pensare. Per non sbagliare, vi basta seguire poche semplici regole: innanzitutto non indossate mai più di una fantasia contemporaneamente, scegliete capi e accessori a tinta unita e possibilmente in colori presenti nella fantasia.

Infine, ricordate che con il classico nero non si sbaglia mai.

