10 trucchi per essere alla moda con capi low cost

Essere alla moda comprando solo capi low cost è possibile, basta saperli sfruttare bene! Ecco qualche trucchetto per vestirsi bene, spendendo poco.

È facile essere alla moda quando si ha la possibilità di spendere migliaia di euro nei negozi dei grandi marchi. Il vero talento è vestirsi bene spendendo poco, acquistando nelle catene low cost e nei mercatini dell’usato.

Pensi sia impossibile? Ti assicuriamo che non lo è: ecco alcuni trucchetti che faranno sembrare il tuo outfit di lusso, senza spendere un patrimonio.

Come vestirsi bene spendendo poco

1. Scegli la taglia giusta. Per prima cosa, quando acquisti un capo assicurati che sia della giusta taglia e che ti calzi a pennello, o sembrerai trasandata. Se pantaloni, giacche e abiti hanno qualche piccolo difetto (ci sta con i capi low cost), falli sistemare dalla tua sarta di fiducia.

2. Attenzione ai dettagli! Brillantini che si staccano, cuciture fatte male, pizzo sintetico… sono i dettagli che fanno saltare subito all’occhio la scarsa qualità di un capo di abbigliamento. Meglio acquistare capi basic, ma ben rifiniti.

3. Controlla la composizione. È difficile, se non impossibile, trovare a poco prezzo maglioni di lana al cento per cento o camicette in pura seta. Evita i capi in poliestere, meglio optare per del semplice cotone, naturale e resistente, o per capi dalla composizione mista.

4. Indossa un capo importante. Il modo migliore per far sembrare di lusso un outfit è indossare tutti capi low cost e uno importante, ad esempio un cappotto o un pantalone sartoriale.

5. Abbina bene i colori. Evita i colori troppo forti, che fanno subito risaltare la scarsa qualità dei capi, e soprattutto abbinali correttamente, senza mixarne troppi.

6. Non dimenticare gli accessori. Per far sembrare curato il tuo look, non dimenticare di indossare qualche accessorio, come una collana, degli orecchini o un foulard.

7. Cura il tuo aspetto. Avere sempre capelli puliti e ordinati, unghie curate e make-up impeccabile (anche leggero) è molto importante.

8. Non sottovalutare i mercatini. Nei mercatini dell’usato si possono trovare capi vintage di ottima qualità, spesso anche firmati.

9. Fai affari online. Online è facile fare affari, perché tantissimi e-commerce di abbigliamento offrono sconti periodici: iscriviti alle newsletter per essere sempre aggiornata.

10. Scarpe e borse di qualità. Anche se indossi capi d’abbigliamento low cost, ricordati che le scarpe e la borsa devono essere sempre di ottima fattura, altrimenti tutti i tuoi sforzi di sembrare ben vestita saranno vani!

