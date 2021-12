Attraverso i social Juliana Moreira ha invitato i suoi fan ad aderire a un’importante iniziativa a sostegno degli animali.

Juliana Moreira e suo marito, Edoardo Stoppa, sono da sempre in prima linea quando si tratta di battersi in difesa degli animali. In vista delle festività natalizie la showgirl ha promosso sui social un’iniziativa a sostegno delle adozioni degli animali randagi o abbandonati. “Se ci sono dei suggerimenti belli io condivido ben volentieri e con il cuore…

I regali belli sono questi”, ha scritto, postando le immagini dell’iniziativa.

Juliana Moreira

Juliana Moreira: le adozioni degli animali

In tanti tra fan, amici e colleghi della Moreira hanno lodato l’iniziativa da lei promossa in vista delle festività natalizie: la showgirl ha infatti invitato tutti ad adottare animali abbandonati e bisognosi di una nuova famiglia. Da sempre lei e suo marito, Edoardo Stoppa, sono uniti nelle battaglie in difesa degli animali e nei giorni scorsi proprio l’ex inviato di Striscia la Notizia aveva condiviso sui social un messaggio contro la sperimentazione sugli animali.

I due hanno fondato insieme Zampylife, un’app finalizzata a combattere l’abbandono degli animali e le importazioni illegali. L’App è patrocinata dal ministero della salute e ovviamente è possibile utilizzarla anche per condividere informazioni con chi ha a cuore la salute degli amici a 4 zampe.

