Belen Rodriguez ha accolto in casa un gatto che è diventato un vero e proprio compagno di giochi per il figlio Santiago: tutto sul felino.

Showgirl e conduttrice molto apprezzata, Belen Rodriguez finisce spesso al centro dell’attenzione a causa della sua turbolenta vita sentimentale. Non tutti sanno, però, che la bella argentina ha una grande passione per gli animali e ha scelto di accogliere in famiglia un bellissimo gatto. Scopriamo tutto sul felino, nonché migliore compagno di giochi del primogenito Santiago.

Il gatto di Belen Rodriguez: razza e nome

Tutti conoscono Belen Rodriguez per la sua professione, ovvero showgirl, modella e conduttrice sia radiofonica che televisiva. In molti, però, ignorano la sua passione per gli animali. Considerando il lavoro impegnativo che svolge, a cui negli ultimi tempi si è aggiunto quello di imprenditrice insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, ha deciso di accogliere in famiglia un gatto. Di razza British Shorthair, il micio ha il pelo corto, di un bellissimo colore grigio. Belen e il piccolo Santiago hanno adottato il felino nel mese di dicembre del 2017 e hanno scelto di chiamarlo Stich.

Molto probabilmente, l’animale è stato un dono di Natale per il primogenito della Rodriguez, ma in un lampo ha conquistato tutta la parentela della showgirl argentina. “Ragazzi ho il piacere di presentarvi un nuovo integrante della famiglia Rodriguez… lui é Stich!!!“, ha scritto Belen su Instagram per presentare ai follower il ‘figlio’ peloso. All’epoca, Santiago, nato dall’unione con Stefano De Martino, era ancora figlio unico. Pertanto, il gatto è diventato un suo grande compagno di giochi.

Ad oggi, Stich si sta ancora abituando ad una bimba che è arrivata in famiglia da poco. Stiamo parlando di Luna Marì, la figlia che la Rodriguez ha avuto dal compagno Antonino Spinalbese. Anche se la loro relazione sembra essere giunta al capolinea, ad unirli ci sarà sempre la bambina.

3 curiosità sulla passione per gli animali di Belen Rodriguez e Santiago

Il gatto di Belen Rodriguez compare raramente nei suoi post Instagram, mentre spesso viene immortalato nelle Stories. Quasi sempre, il micio è in compagnia di Santiago e si lascia coccolare da lui.

-Stich, come ammesso dalla sua padrona, non ama farsi fotografare.

-Santiago non ha soltanto Stich come animale domestico. Suo padre Stefano De Martino ha comprato per lui un bellissimo cucciolo di Labrador.

-Belen e Santiago, entrambi appassionati di animali, hanno avuto la possibilità di fare il bagno con i delfini.

