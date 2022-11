La famiglia Rodriguez si è riunita per festeggiare il compleanno di Jeremias: ecco le dediche più belle a lui dedicate sui social.

Torta servita a mezzanotte per Jeremias Rodriguez che oggi 11 novembre compie 34 anni. Nelle foto sui social si vede in compagnia con quasi tutta la famiglia: mamma, papà, sorelle, cognato, nipote, fidanzata, e il suocero di Cecilia, Francesco Moser. Era seduto di fianco a lei e hanno riso, magari dopo aver letto qualche pettegolezzo su di loro come quelli che riferivano che il campione di ciclismo avrebbe trovato un’altra fidanzata per suo figlio Ignazio.

Le dediche e gli auguri per Jeremias Rodriguez

I Rodriguez si divertono sempre di più nelle riunioni di famiglia. Belen sui social ha scritto i suoi migliori auguri al fratello Jeremias: “Auguri a te, auguri a te tenero gigante. Brindo alla tua umanità, brindo alla tua crescita, brindo a quegli occhi che hanno riso anche quando non avevano la forza di farlo. Ti amo fratello mio”.

Dolcissimo anche il saluto di mamma Veronica: “Al gigante buono! Pazzo carino! A quello che da piccolo mi diceva comprami, comprami, compramelo! E lo ottenevo per insistente… a Jere… buona vita e buon compleanno! Ti amo! Mammamia”. Rivela così un’altra parte del personaggio di Jeremias Rodriguez. È un personaggio divisivo, non a tutti piace il suo carattere, mentre altri ne ammirano la trasparenza. Una cosa certa è che Jeremias è ossessionato dalla sua bellissima fidanzata Deborah Togni. Anche le sue due sorelle sono legatissime al ragazzo e hanno scritto per loro dediche importanti.

