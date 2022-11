Beatrice Valli, dopo aver annunciato la quarta gravidanza, si confessa ai fan sui social raccontando alcune delle sue difficoltà.

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare”. Sono state queste le parole delle scorse ore di Beatrice Valli per annunciare la sua quarta gravidanza. La donna ha raccontato questo bellissimo momento ai fan e, dopo qualche ora, si è di nuovo concessa con delle stories su Instagram per parlare di come è stata e come sta oggi.

Beatrice Valli parla della gravidanza

Beatrice Valli

“Ho festeggiato ieri notte questa notizia (della gravidanza ndr). Non sapevo più come fare”, ha esordito Beatrice Valli su Instagram mostrando il pancione che sta crescendo e che è ora di 4 mesi e 1 settimana. “Per tutti quelli che mi hanno chiesto come sto. Questa gravidanza mi ha messo al tappeto. Ho sempre nausee e vomito. Tutte le mattine davvero molto. Ci sono delle mattine che non riesco neanche ad alzarmi dalle nausee”.

“Ogni gravidanza è a sé, che sia maschio o femmina e questa è davvero impegnativa. È stato ovviamente un momento delicato avendo avuto anche la labirintite. Questa gravidanza mi ha messa al tappeto per un mese e mezzo, il mio corpo e le mie forze sono completamente assenti. Faccio tanta fatica”.

E ancora: “Ecco anche perché non facevo molto. Anche in montagna ho cercato di camminare e di spronarmi ma il fisico non andava. Per questo ho cercato di tenere per me questo momento”.

Adesso le cose sembrano andare meglio e la donna ha tutta l’intenzione di viversi questo momento insieme a suo marito Marco Fantini nella speranza, come ha sottolineato lei stessa, che il “quarto arrivato” possa essere un maschietto.

Di seguito, invece, quello che era stato il post Instagram con l’annuncio della dolce attesa:

