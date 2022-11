Qual è la situazione sentimentale di uno dei volti più conosciuti del pomeriggio di Canale 5, ovvero Gianni Sperti? Tantissime persone se lo sono chieste in passato e ancora oggi lo fanno. A dare la risposta, in modo molto diretto e anche piuttosto ironico, è stato lo stesso opinionista di Uomini e Donne con un commento arrivato su Instagram.

Come detto, il mistero sul cuore impegnato o meno di Gianni Sperti è stato in parte risolto dal diretto interessato. L’ex ballerino, ora compagno di trasmissione di Tina Cipollari e Maria De Filippi a Uomini e Donne, ha risposto ad un simpatico post Instagram della pagina ‘Trash Italiano’ dedicato al ‘Single Day’, il giorno dei single appunto.

L’uomo ha commentato: “Sono 10 anni che lo festeggio”, facendo intendere quindi di essere single da un intero decennio.

Solamente poco tempo fa, a Novella 2000, l’uomo aveva parlato così della sua vita, del passato e attuale ricordando la pandemia di Covid ma anche il matrimonio con Paola Barale: “La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo”. E sul matrimonio con la Barale: “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare. A me restano solo ricordi positivi, quando mi capita di pensarci”.

Di seguito un recente post Instagram dell’uomo con una frase molto riflessiva:

