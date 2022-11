Una delle coppie più belle della tv e dello sport è quella tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Come vanno le cose? Parla l’ex Velina.

Come va la relazione tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri? Di recente si era vociferato di una possibile crisi tra i due visto che da diverso tempo non si vedono scatti sui social che li ritraggono insieme. La verità l’ha svelata la stessa ex Velina ai microfoni di Oggi.

Costanza Caracciolo e il rapporto con Vieri

Fonte foto: https://www.instagram.com/costy_caracciolo/?hl=it

La premessa dell’intervista è che tante coppie illustri, da questa estate ad oggi, sono “scoppiate”. Lo stesso si rumoreggia tra Costanza Caracciolo e Vieri, appunto, ma l’ex Velina spiega: “È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano, ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto, molto bene”.

Parole che rassicurano tutti i fan della coppia e alle quali viene aggiunta anche una spiegazione relativa ai pochi scatti social insieme a suo marito: “Questa è l’altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della Rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l’uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose”. E ancora: “Mai come in questo periodo l’amore tra me e il mio uomo è stato così saldo e complice. Vorrà dire che toccherò ferro…”.

Insomma, tra i due tutto procede a gonfie vele e la loro famiglia è più salda che mai.

Di seguito un post Instagram di questa estate della coppia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG