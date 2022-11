Scintille a Uomini e Donne: protagonisti Riccardo e Ida tra cui, evidentemente, da tempo c’è qualche conto in sospeso.

Non è certo una novità che Riccardo Guarnieri e Ida Platano si prendano la scena a Uomini e Donne. Questa volta è stato il cavaliere ad avere i toni più duri e diretti nei confronti della sua ex. Al settimanale del noto programma di Canale 5, l’uomo ha sfogato liberamente i suoi pensieri.

Uomini e Donne le parole di Riccardo su Ida

Maria De Filippi

“Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera”, ha detto Riccardo come riportato da Coming Soon. “In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso […] La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha proseguito: “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti. Una cosa del genere, per l’amore che c’è stato, io non l’avrei mai detta perché è stata tremendamente offensiva”.

Di seguito una parte della conversazione tra Riccardo e Ida pubblicata dal profilo ufficiale del programma su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG