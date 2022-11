Dopo aver ritrovato la fiamma dell’amore, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si godono la famiglia. E su un nuovo bimbo…

Ormai Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati a tutti gli effetti insieme. Lo hanno detto i diretti interessati e lo dimostrano i fatti con alcuni filmati social, non tantissimi – per scelta -, con momenti in famiglia e in compagnia. Dalla relazione tra i due, come noto, era nato Santiago e in tanti si sono chiesti se ci possa essere lo spiraglio per un altro figlio, considerando anche che la showgirl ha avuto anche Luna Marì, da Antonino Spinalbese. A farsi questa domanda è stata anche Ilaria D’Amico che a ‘Che c’è di nuovo?’ su Rai 2 ha posto alcuni quesiti proprio all’ex ballerino.

Stefano De Martino e l’ipotesi secondo figlio con Belen

STEFANO DE MARTINO

Il conduttore, chiacchieratissimo dal gossip per la sua love story con Belen Rodriguez, era stato invitato in studio a ‘Che c’è di nuovo?’ in qualità di opinionista per commentare lo scandalo che ha travolto la ginnastica ritmica. Lui, in passato, aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi come ballerino e, in una certo modo, poteva dire la sua sull’argomento.

Peccato che l’invito da parte di Ilaria D’Amico a Stefano De Martino sia diventato – o per lo meno così è sembrato – un “tentativo” per far dire qualcosa di “piccante” su altri temi all’uomo.

La giornalista ha portato pian piano il discorso sul piano personale ed è arrivata a chiedere all’ex ballerino, a proposito di avere figli: “Tu ne hai fatto solo uno (Santiago ndr)” E ancora dopo aver ricevuto una risposta vaga da De Martino: “Sicuro?”.

Qui, il compagno di Belen ha risposto: “Sicuro no, però al momento… Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro”.

Di seguito un vecchio post Instagram con un filmato tra lo showman e suo figlio Santiago:

