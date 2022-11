Sono stati giorni ricchi di news tra colpi di scena, polemiche e moltissime reazioni social. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Tra frecciate, situazioni molto particolari e flirt veri o presunti, dal 7 all’11 novembre sono state davvero tante le notizie che hanno attirato l’attenzione. La triste vicenda che ha coinvolto Le Iene, con i rimproveri di Selvaggia Lucarelli, e la visita al museo in esclusiva da parte di Chiara Ferragni e Fedez sono solo due tra i migliori gossip della settimana. Andiamo a vederli tutti.

I migliori gossip della settimana: caso Selvaggia Lucarelli-Iene

Selvaggia Lucarelli

Una vicenda molto triste, e allo stesso tempo da studiare bene anche in chiave futura, è stato il suicidio di Roberto Zaccaria, 64enne che era stato protagonista di un videoservizio del Le Iene andato in onda la settimana precedente del programma. In questo caso Selvaggia Lucarelli si era schierata in modo molto critico verso Le Iene e il loro modo di agire che aveva, probabilmente, incentivato l’uomo a compiere questo gesto estremo.

Di seguito quelle che erano state le parole della giornalista su Le Iene:

Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida “aiuto” su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il suicidio. Il metodo Iene, ancora una volta, senza pietà. https://t.co/x0A7jjXF9r — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 8, 2022

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Da un argomento duro, ad uno decisamente più piacevole. Parliamo del ritorno di fiamma, ora a tutti gli effetti, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due, ex marito e moglie, sembrano aver ritrovato l’amore e Diva e Donna ha pubblicato anche un bacio e dei momenti affettuosi tra loro avvenuti di recente.

Di seguito il post Instagram del settimanale:

Il caso dei Ferragnez al museo

Chiara Ferragni e Fedez

Ha fatto molto discutere il caso legato a Chiara Ferragni e Fedez al museo precisamente al Museum of Dreamers di Milano. La coppia aveva ottenuto una visita in esclusiva senza altre persone ma si è trattenuta più del dovuto causando dei disagi a chi aveva acquistato il biglietto e non è potuto entrare per la visita ed è stato rispedito a casa.

Il ritorno di Temptation Island

Filippo Bisciglia

Non è stato un annuncio ufficiale in piena regola ma il ritorno di Temptation Island nel 2023 sembra più reale che mai. A dirlo è stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset: “Al 99% nella fase estiva, finito Grande Fratello e Isola tornerà Temptation Island, che soddisfa molto il pubblico e anche la pubblicità”.

Beatrice Valli aspetta il quarto figlio

Chiudiamo la serie dei migliori gossip della settimana con il lieto annuncio di Beatrice Valli che è incinta del quarto figlio. La donna, moglie di Marco Fantini, ha pubblicato un post Instagram molto dolce nel quale ha dato appunto la grande notizie che, per altro, era stata leggermente anticipata da alcune indiscrezioni precedenti.

Di seguito il suo post:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG