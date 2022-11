Scintille a distanza tra Francesco Monte e Antonella Fiordelisi che, pare, abbia parlato di un presunto flirt, subito smentito, con il ragazzo.

Francesco Monte non ci sta e smentisce categoricamente un presunto flirt avuto in passato con Antonella Fiordelisi, ora concorrente del GF Vip. La ragazza avrebbe parlato di un qualcosa che sarebbe avvenuto tra loro in passato danno origine a pettegolezzi e rumors. Tutto questo è stato smentito dal diretto interessato che ha parlato a Fanpage.it.

Francesco Monte furioso con Antonella Fiordelisi

“Ho letto alcune cose in giro e mi sono fatto delle risate”, ha voluto esordire nell’intervista Francesco Monte facendo intendere che si tratti solo di chiacchiere e di cose inventate a proposito del presunto flirt con Antonella Fiordelisi.

“Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici”, ha chiarito il ragazzo.

Ancora nel dettaglio Monte ha voluto precisare: “Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile”.

Insomma, sembra essere stata una “sparata” ma che potrebbe anche portare a delle pesanti conseguenze per la Fiordelisi…

Di seguito un recente post Instagram dell’attore e cantante nonché ex volto di Uomini e Donne:

