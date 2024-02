Potrebbe essere stato svelato un altro concorrente della prossima Isola dei Famosi 2024. Di chi si tratta? Di un famoso volto di Ballando con le Stelle…

Stanno circolando diverse indiscrezioni in merito a L’Isola dei Famosi 2024. Dopo l’annuncio della nuova conduzione, con Vladirmir Luxuria al timone, ecco che a prendersi la scena sono appunto le notizie sul cast e, in questa ottica, sarebbe venuto a galla il nome di un possibile naufrago. Di chi si tratta? Di un volto famoso di ‘Ballando con le Stelle’.

Isola dei Famosi 2024: nel cast un volto di Ballando

Isola dei Famosi

Nelle ultime settimane sono state veramente tante le notizie relative a L’Isola dei Famosi. Non solo quelle legate all’addio di Ilary Blasi con Vladimir Luxuria al suo posto al comando del programma, ma anche quelle relative al cast che andrà in Honduras.

In tal senso, ci sarebbe un altro nome caldissimo che sembra destinato a diventare presto ufficiale. Si tratta del noto ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron. Pare, infatti, che il ragazzo sarebbe prossimo al “sì” ufficiale.

“Oggi siamo in grado di aggiungere un altro potenziale concorrente del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano di Banijay”, si legge su TvBlog. “Samuel Peron a L’Isola dei Famosi 2024. Il nome in questione è quello di uno dei maestri di ballo più celebri di Ballando con le stelle, ovvero Samuel Peron. Samuel negli ultimi tempi si è già cimentato in altri ruoli sempre nel dorato mondo della televisione. Lo ricordiamo infatti inviato nei programmi del day time di Rai1 Buongiorno benessere, Camper e Weekly. Ora gli toccherebbe questa nuova avventura televisiva […]”.

Al netto di quelle che sono le indiscrezioni, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale ma siamo sicuri che molto presto qualche novità in tal senso arriverà.

Di seguito anche un post Instagram del ballerino dopo l’ultima partecipazione in coppia con Simona Ventura a Ballando: